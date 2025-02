Medien: Sané könnte beim FC Bayern "die Reißleine ziehen"

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Peilt Leroy Sané nun doch einen Abschied vom FC Bayern ab?

Beim FC Bayern steht Leroy Sané nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Medienberichten zufolge würde der Flügelstürmer gerne über den Sommer hinaus an der Säbener Straße bleiben, müsste dafür aber offenbar Kompromisse in Kauf nehmen. Angeblich könnte das lange Abwarten der Münchner aber dazu führen, dass der Ex-Schalker umdenkt.

Im Dezember hatte Sportvorstand Max Eberl Leroy Sané Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern für den Januar in Aussicht gestellt. Laut übereinstimmenden Medienberichten von "Sport Bild" und "Sport1" zufolge lassen die Münchner den Linksfuß aber weiter zappeln. Konkrete Gespräche über seine Zukunft habe es bislang nicht gegeben.

Dem TV-Sender zufolge sei man sich in der Führungsetage noch immer unsicher, ob man mit dem gebürtigen Essener verlängern wolle. Der Nationalspieler soll einige Fürsprecher hinzugewonnen haben, heißt es. Restlos überzeugt sei die Führungsetage von dem Ex-Schalker aber weiterhin nicht, weshalb sich dieser weiter gedulden muss.

FC Bayern: Denkt Leroy Sané noch um?

Der FC Bayern wolle erst die Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich eintüten, bevor man sich dem EM-Teilnehmer zuwendet, heißt es im Bericht von "Sport1" weiter. Demnach ist es allerdings nicht ausgeschlossen, dass Sané das Abwarten nicht mehr lange mitmacht. Er könne bald "die Reißleine ziehen" und sich bei anderen Klubs in Stellung bringen, heißt es.

Klubs aus der Premier League sollen sich bereits bei dem 29-Jährigen gemeldet haben, so der TV-Sender. Zuletzt wurden unter anderem der FC Arsenal und Tottenham Hotspur mit dem Wirbelwind in Verbindung gebracht. Auch Manchester United wurde in der Vergangenheit bereits Interesse nachgesagt.

Zuletzt hieß es immer wieder, dass Sané seine berufliche Zukunft dem Vernehmen nach am liebsten weiter in München sehe. In übereinstimmenden Berichten in den letzten Wochen wurde zudem berichtet, für eine Verlängerung beim FC Bayern sei er sogar zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit. Diese Entscheidung könnte der Offensivspieler nun überdenken, so "Sport1".