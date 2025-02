Rückschlag für Schalke-Youngster

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Mauro Zalazar steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag

Mauro Zalazar kehrt mit einer Enttäuschung von der U20-Südamerikameisterschaft zum FC Schalke 04 zurück.

In der Finalrunde der U20-Südamerikameisterschaft musste sich Mauro Zalazar mit der uruguayischen Auswahl Paraguay geschlagen geben. Durch die 0:1-Niederlage steht fest, dass Uruguay keine Chance mehr auf die ersten vier Plätze hat und damit die U20-Weltmeisterschaft im Herbst in Chile verpassen wird.

Besonders bitter: In der Gruppenphase hatte die "Celeste" noch einen 6:0-Kantersieg gegen Paraguay gefeiert.

Gegen Paraguay stand Zalazar in der Startelf. In seinem siebten Turnierspiel kam der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler insgesamt 65 Minuten lang zum Einsatz. Das abschließende Spiel, bei dem es um nichts mehr geht, bestreitet Uruguay am Sonntag gegen Kolumbien.

Nach der Partie wird Zalazar zum FC Schalke 04 zurückkehren. Das Talent hatte im Schalker Profi-Team zuletzt keine Rolle gespielt und war für die U23 in der Regionalliga West zum Einsatz gekommen.

Zalazar war im vergangenen Sommer vom FC Granada zu den Königsblauen gewechselt. Der Youngster unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

"Ich habe mich riesig gefreut, dass sich diese großartige Chance auf Schalke ergeben hat. Die Verantwortlichen haben mir in den vergangenen Monaten aufgezeigt, wie sie perspektivisch mit mir planen. Schalke mit seinen großartigen Fans ist ein besonderer Verein, für den ich in den kommenden Jahren alles geben werde", sagte Zalazar damals.

Keine Erfolgserlebnisse für Zalazar beim FC Schalke 04

Für die Profis stand das Talent aber erst einmal im DFB-Pokal auf dem Platz. Für die zweite Mannschaft stehen neun Startelfeinsätze zu Buche.

Einen Sieg konnte der FC Schalke 04 II mit Zalazar auf dem Platz aber noch nicht einfahren. Acht Niederlagen und ein Remis stehen für den Uruguayer zu Buche.

Das WM-Aus mit der U20 dürfte die Laune des Juwels weiter getrübt haben.