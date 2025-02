Medien: Barca-Kabine nach Tah-Gerüchten in Aufruhr

IMAGO/Acero

Verlassen Ronald Araujo (2.v.l.) und Andreas Christensen den FC Barcelona?

Am Donnerstag posaunte die spanische "Mundo Deportivo" in die Fußball-Welt hinaus, dass sich Jonathan Tah von Bayer Leverkusen dafür entschieden hat, seine Karriere ab dem Sommer beim FC Barcelona fortzusetzen. Ein Bericht, der in Reihen der Katalanen angeblich für Aufruhr gesorgt hat.

"Mundo Deportivo" zufolge zieht es Jonathan Tah im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum FC Barcelona. Die Sportzeitung beruft sich in ihrer Meldung auf dem Spieler nahestehende Quellen. "Tah entscheidet sich für Barca", war am Donnerstag auf der Titelseite des Blattes zu lesen.

Der Vertrag des DFB-Verteidigers bei der Werkself läuft nach der Saison aus, Tah darf daher seit dem Jahreswechsel offen mit möglichen Interessenten über ein ablösefreies Engagement verhandeln - offenbar hat Barca in den Gesprächen Eindruck hinterlassen.

Barca-Stars ziehen Abschied in Betracht - schlägt der FC Bayern zu?

Eindruck haben die Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel angeblich auch in der Kabine der Katalanen gemacht. Das berichtet "Don Balon".

Mit Ronald Araujo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Eric Garcia und Inigo Martínez stehen bereits fünf gestandene Innenverteidiger im Kader, Tah wäre der sechste im Bunde, sofern man den auslaufenden Vertrag von Martínez verlängert. So oder so würden sich allerdings wohl gestandene Akteure (häufiger) auf der Bank wiederfinden.

Die vermeintliche Überbesetzung soll beim vorhandenen Defensiv-Personal nicht gerade Begeisterungsstürme hervorrufen, so "Don Balon". Vor allem Christensen und Garcia sollen sich als klare Verkaufskandidaten sehen, da man davon ausgeht, dass Coach Hansi Flick, der Tah aus seiner Zeit als Bundestrainer kennt, auf den 29-Jährigen setzen wird. Selbst Ronald Araujo, der im Januar bis 2031 verlängerte, könnte Barca verlassen, sollte Tah wirklich kommen, heißt es. Angeblich könnte der FC Bayern zuschlagen.