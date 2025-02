1. FC Kaiserslautern nimmt Ache-Nachfolger ins Visier

IMAGO/KUBANOV PAVLO UKR/SPP

Yaroslav Karabin (r.) soll beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Zettel stehen

Im Sommer droht dem 1. FC Kaiserslautern ein Abgang von Ragnar Ache. Auf der Suche nach einem Nachfolger hat der Fußball-Zweitligist offenbar einen Stürmer aus der Ukraine ins Visier genommen.

In der ukrainischen Fußballshow "ТаТоТаke" heißt es, dass die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern die Fühler nach Yaroslav Karabin von Rukh Lviv ausgestrecken.

Vertraglich ist der Offensiv-Allrounder noch bis 2027 an den Erstligisten aus der Ukraine gebunden.

Karabin kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln und im offensiven Mittelfeld spielen.

In dieser Saison ist der 22-Jährige bei Rukh Lviv gesetzt. In 17 Ligaspielen erzielte er fünf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Für die ukrainische U21-Nationalmannschaft wurde Karabin im vergangen Herbst zwei Mal nominiert. Zum Einsatz kam der Angreifer aber nicht.

Verlässt Ache den 1. FC Kaiserslautern?

Am Saisonende droht dem 1. FC Kaiserslautern ein Abgang von Ragnar Ache. Der Stürmer stand schon im Winter unmittelbar vor einem Wechsel nach Italien zu Como 1907. Ein Transfer ist aber auf der Zielgeraden geplatzt.

Ache ist vertraglich noch bis 2026 an Lautern gebunden. Eine Verlängerung kommt wohl nur in Frage, wenn die Roten Teufel in die Bundesliga aufsteigen.

Ansonsten ist der Klub wohl zu einem Verkauf gezwungen. Im Winter soll das Preisschild für Ache bei zehn Millionen Euro gelegen haben.

Neben Como wurde vor allem dem 1. FC Union Berlin Interesse an Ache nachgesagt.

Seine Torgefährlichkeit hat Ache seit seinem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern im Sommer 2023 bereits zur Genüge unter Beweis gestellt. In der vergangenen Spielzeit stand der ehemalige Frankfurter für den Traditionsverein in insgesamt 30 Pflichtspielen auf dem Platz. 18 Treffer und eine Vorlage gelangen ihm dabei.

In dieser Saison kommt er auf zehn Tore in 17 Ligaspielen. Hinzu kommt ein Assist.