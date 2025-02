Wechsel zum FC Bayern? "Könnte Wirtz weiterbringen"

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen steht nicht nur beim FC Bayern auf der Liste

Spätestens im Sommer 2026 wird Florian Wirtz für Bayer Leverkusen wohl nicht mehr zu halten sein. Dann steht dem deutschen Nationalspieler der Weg in die weite Fußballwelt offen. Ein Wechsel innerhalb Deutschlands zum FC Bayern scheint ebenso möglich wie ein Transfer in die Premier League oder LaLiga. Ex-Nationalspieler Jens Nowotny ist überzeugt, dass der Offensivspieler "mindestens fünf oder sechs Angebote bekommen" wird.

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen kommt wohl erst nach der Saison 2025/26 auf den Markt. Ein Wechsel im kommenden Sommer gilt laut übereinstimmenden Medienberichten als unwahrscheinlich. Mit Real Madrid, Manchester City und dem FC Bayern haben sich bereits drei Top-Klubs bei dem DFB-Star in Stellung gebracht. Jens Nowotny glaubt, dass noch mehr Vereine Interesse haben werden.

"Jeder europäische Topklub wird sich um Wirtz bemühen – da bin ich mir sicher. Selbst wenn man nicht jedes Gerücht hört, hinter den Kulissen werden alle großen Vereine ihre Fühler ausstrecken. Ich gehe davon aus, dass er mindestens fünf oder sechs ernsthafte Angebote bekommen wird", prognostizierte der Ex-Nationalspieler im Interview mit "ran.de".

Nowotny: FC Bayern "immer noch die Nummer eins in Deutschland"

Einen Favoriten im Werben um die Dienste des 21-Jährigen sieht der 50-Jährigen bislang nicht: "Ich denke, dass ein Wechsel innerhalb Deutschlands – das würde dann nur den FC Bayern betreffen – ihn sowohl sportlich als auch charakterlich weiterbringen könnte. Die Frage ist, wann der richtige Zeitpunkt für einen Schritt ins Ausland kommt."

Im Transfer-Poker um den Offensivspieler müssen sich die Münchner nach Ansicht von Nowotny gegenüber der namhaften Konkurrenz nicht verstecken.

"Bayern München ist immer noch die Nummer eins in Deutschland. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern", erklärte er und legte nach: "Natürlich gibt es mit Real Madrid oder Manchester City internationale Topklubs mit noch etwas größerer Strahlkraft. Der FC Bayern steht den Klubs aber in nichts nach und hat theoretisch ähnlich große Chancen, wenn Wirtz wechseln möchte."