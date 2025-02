Kein Kroos, kein CR7: Marcelo nennt besten Teamkollegen

FrankHoermann/SVEN SIMON

Marcelo durfte an der Seite von Toni Kroos und Cristiano Ronaldo bei Real Madrid viel jubeln

Marcelo galt lange als einer der besten Linksverteidiger der Welt. Der Brasilianer, der von 2007 bis 2022 bei Real Madrid spielte, gab vor wenigen Tagen sein Karriereende bekannt. Jetzt sprach er über seinen beeindruckendsten Mitspieler - und das war weder Cristiano Ronaldo noch Toni Kroos.

Wer gut 15 Jahre bei Real Madrid und zusätzlich noch in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt hat, der hatte automatisch mit vielen der besten Fußballer der Welt zu tun. Marcelo agierte den Großteil seiner jetzt endenden Karriere im Dress der Königlichen. Im Interview mit "Antena 3" sprach der 36-Jährige über seine besten Mannschaftskameraden.

"Ich habe mit sehr guten Spielern gespielt. Immer. Ronaldinho, in der Nationalmannschaft, war der beste", so Marcelo. Doch sein brasilianischer Landsmann war vereinsmäßig lange für die große Konkurrenz des FC Barcelona unterwegs.

Real Madrid: Marcelo wurde "immer wieder überrascht"

Am meisten beeindruckt hat Marcelo aber ein anderer Spieler. "Derjenige, der mich am meisten beeindruckt hat, war Isco", stellte er klar. Isco spielte zwischen 2013 und 2022 für gut zehn Jahre an der Seite Marcelos bei Real Madrid.

2023 wäre er fast bei Union Berlin gelandet, entschied sich dann aber für einen Wechsel zu Betis Sevilla. Dort ist der 32-Jährige auch aktuell noch unter Vertrag.

"Für mich waren Modric, Kroos und Isco unglaublich, aber Isco war der Spieler, der klarmachte, dass ihm niemand den Ball abnimmt, und keiner hat es geschafft. Es war sehr kompliziert gegen ihn. Er war und ist sehr gut. Er hat mich immer wieder überrascht", so Marcelo weiter.

Der Linksverteidiger spielte nach seiner Zeit bei Real noch bei Olympiakos Piräus, ehe er noch einmal zu seinem Heimatverein Fluminense zurückkehrte, wo er am 06. Februar sein Karriereende bekannt gab. Fünf Champions-League-Titel, sechs spanische Meisterschaften und zwei Pokalsiege sammelte der Brasilianer in seiner Karriere.