Bayern-Hammer: Jamal Musiala unterschreibt Mega-Vertrag

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Jamal Musiala bleibt dem FC Bayern erhalten

Die monatelangen Verhandlungen haben ein Ende: Jamal Musiala hat seinen 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Das gab der FC Bayern am Freitagmittag offiziell bekannt.

Der FC Bayern und Jamal Musiala haben ihren Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2030 verlängert.

"Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können", wird der deutsche Nationalspieler in der offiziellen Mitteilung zitiert: "Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt."

Die Verhandlungen zwischen dem Spieler und dem deutschen Rekordmeister hatten seit Monaten die Schlagzeilen dominiert, nicht ohne Grund: Zahlreiche Top-Klubs in Europa hatten es auf den DFB-Star abgesehen. Mit der vorzeitigen Verlängerung schafft der FC Bayern nun klare Verhältnisse.

"Was für ein schönes vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern für den Klub und seine Fans: Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht", wird Klub-Präsident Herbert Hainer zitiert: "Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand. Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern."

FC Bayern geht für Musiala bis an die Schmerzgrenze

Sportvorstand Max Eberl hob hervor, in Jamal Musiala "einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugt" zu haben: "Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist." Musiala präge "die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation".

Um den Top-Spieler, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zehn Tore und vier Vorlagen in 18 Spielen lieferte, geht der FC Bayern finanziell bis an seine Schmerzgrenze. "Bild" und "Sky" berichten, dass Jamal Musiala künftig rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdient.

Zudem haben sich die Münchner den Berichten zufolge zu einer Ausstiegsklausel hinreißen lassen, was an der Säbener Straße eigentlich ungewöhnlich ist. Angeblich liegt die bei sage und schreibe 175 Millionen Euro.