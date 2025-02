Gerüchte um Sommer-Deal: Bedient sich der BVB in Russland?

IMAGO/Ramil Sitdikov

Spertsyan soll auf dem Wunschzettel des BVB stehen

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist Borussia Dortmund angeblich in der ersten russischen Liga fündig geworden. Einem aktuellen Gerücht zufolge beschäftigt sich der BVB mit der Verpflichtung eines offensiven Mittelfeldspielers in Diensten Krasnodars.

Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Eduard Spertsyan vom russischen Erstligisten FK Krasnodar interessiert. Das vermeldete in der vergangenen Woche der X-Account "Arménie Football", der sich vorrangig mit Gerüchten rund um armenische Fußballprofis beschäftigt.

Spertsyan ist gebürtiger Russe, verfügt aber über eine doppelte Staatsbürgerschaft und läuft für die armenische Nationalmannschaft auf. Der 24-Jährige spielt bereits seit der Jugend für den aktuellen Tabellenzweiten der ersten russischen Liga und zählt zu den absoluten Leistungsträgern im Team.

Nach vielen Jahren in Krasnodar strebt der offensive Mittelfeldspieler nun einen Tapetenwechsel an. Neben dem BVB sollen ihn auch Leeds United, Juventus Turin und Paris Saint-Germain auf dem Zettel haben. Als Ablöse werden angeblich 22,5 Millionen Euro aufgerufen.

BVB-Flirt verkündet Wechsel-Absicht

Im "Championat"-Interview erklärte Spertsyan bereits vor wenigen Wochen, dass er einem Vereinswechsel nicht nur offen gegenübersteht, sondern diesen auch anstrebt. "Ja, ich würde gerne gehen", sagte der 24-Jährige auf entsprechende Nachfrage.

Schon im vergangenen Winter-Transferfenster hätte er seine Zelte in Russland gerne für einen Wechsel nach Zentraleuropa abgebrochen, "aber damit sie mich im Winter hätte gehen lassen, hätte das Angebot schon sehr gut sein müssen und der Verein mich wirklich unbedingt sofort haben wollen. In diesem Winter ist genau das aber nicht passiert", sagte der 32-fache Nationalspieler, der in 105 Ligaspielen für Krasnodar bisher 35 Tore erzielte.