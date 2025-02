Frankreich-Coach Deschamps will Zidane als Nachfolger

Hassan Ammar, dpa

Frankreichs Coach Didier Deschamps vertraut auf eine Rückkehr von Mbappé als Kapitän (Archivbild)

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps setzt ab März wieder auf Superstar Kylian Mbappé als Spielführer. "Ich sehe heute keinen Grund, warum er im März nicht Kapitän sein sollte", sagte Deschamps im Interview der Zeitung "Le Parisien". "Ich habe heute von meiner Seite aus keine Argumente, die in die Richtung gehen, etwas ändern zu wollen."

"Er hat das Recht, eine Phase zu haben, in der es ihm nicht so gut geht", sagte Deschamps mit Blick auf Mbappés Abwesenheit in der Nationalmannschaft im Oktober und November.

"Kylian ist der französischen Nationalmannschaft sehr verbunden, auch wenn er eine komplizierte persönliche Phase hatte. Er hat alle seine Mittel wiedergefunden, das zeigt sich in seinem Spiel und in seinem Kopf."

Frankreich: Deschamps sieht Zidane als guten Nachfolger

Deschamps, der nach der WM 2026 als Trainer der Équipe Tricolore aufhören will, kann sich seinen früheren Teamkollegen Zinédine Zidane gut als seinen Nachfolger vorstellen. "Zizou ist ein sehr guter Kandidat. Ein natürlicher Kandidat, der erwartet wird. Das scheint mir gut zu sein. Ob er auch Lust hat? Ich weiß es nicht. Es ist seine Entscheidung."

Sich selbst sieht Deschamps (56) nach dem Ende seiner Nationaltrainerzeit noch nicht als Rentner. Er könne sich eine neue Rolle als Trainer vorstellen, aber nicht für eine ausländische Mannschaft. "Ich kann mir nicht vorstellen, auf der Bank mit einer anderen Hymne zu sitzen."

Ein Angebot als Trainer beim Hauptstadtclub PSG werde er nicht von vornherein ausschlagen. "Ich schließe keine Tür, ich werde verfügbar sein", sagte er dem "Parisien".

"Je nachdem, was angeboten wird, werde ich mich entscheiden. Ich verbiete mir nichts. Ich bin nicht auf etwas Bestimmtes festgelegt."