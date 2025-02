Kimmich-Kehrtwende beim FC Barcelona?

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmichs Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus

Obwohl der FC Bayern mehrfach öffentlich betont hat, dass man den Vertrag von Joshua Kimmich verlängern will, konnte man bislang noch keinen Vollzug vermelden. Kein Wunder also, dass immer wieder Gerüchte ins Kraut schießen, die den Mittelfeldstar mit dem Wechsel zu einem anderen europäischen Topklub in Verbindung bringen. Vor allem dem FC Barcelona wurde vielfach Interesse nachgesagt - selbiges soll plötzlich allerdings erloschen sein.

Die Vertragsverhandlungen mit Manuel Neuer, Alphonso Davies und jüngst Jamal Musiala hat der FC Bayern erfolgreich abgeschlossen, die Verlängerung von Joshua Kimmich steht noch aus. Angeblich auch, da reihenweise Topklubs Kimmich einen Wechsel schmackhaft machen wollen. Mit dem FC Barcelona soll ein vermeintlicher Interessent nun allerdings eine Kehrtwende vollzogen haben.

Sowohl Kimmich als auch der ebenfalls gehandelte Martin Zubimendi sollen keine "vorrangige" Rolle in den Planungen der Katalanen mehr spielen. Das berichtet "El Nacional".

Obwohl sich Trainer Hansi Flick sehr für eine Verpflichtung von Kimmich, den er aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern und dem DFB-Team bestens kennt, eingesetzt haben soll, sollen bei den Blaugrana Zweifel an Kimmich aufgekommen sein, so der Bericht.

Star des FC Bayern mit "exorbitanten finanziellen" Forderungen

Ausschlaggebend sollen "exorbitante finanzielle" Forderungen Kimmichs und seines Agenten gewesen sein. Am Camp Nou hat man daher Abstand von einem Deal genommen.

Eine Entscheidung, die eher leicht gefallen sein soll, da man mit dem Personal in den eigenen Reihen durchaus glücklich sei. Marc Casado und Frenkie de Jong zeigten gute Leistungen, der erst 17-jährige Marc Bernal hinterließ ebenfalls einen starken Eindruck und an Gavi und Pedri, die ihre Verträge unlängst langfristig verlängerten, bestehen ohnehin keine Zweifel.

Hohe Investitionen in die Personalie Kimmich scheuen die Katalanen daher wohl.