Toppmöller hat kein Bock mehr auf Unentschieden

Toppmöller will mit Frankfurt die Durststrecke beenden

Trainer Dino Toppmöller will die Unentschieden-Serie mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt schleunigst beenden.

"Schluss jetzt mit den Unentschieden - wir wollen endlich wieder gewinnen. Darum geht es am Sonntag", sagte Toppmöller vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (17.30 Uhr/DAZN). Nach zuletzt drei Remis in Serie braucht die SGE gegen den Tabellenvorletzten im Rennen um die Champions League mal wieder einen Dreier.

Auch für die Stimmung in der Mannschaft sehnt Toppmöller einen Erfolg herbei. "Dieses Gefühl des Sieges, nach dem Spiel mit den Fans zu feiern und diese Stimmung in der Kabine - das haben wir schon ein bisschen vermisst", gab er zu und ergänzte: "Dieses Gefühl wollen wir uns Sonntag unbedingt wieder holen."

Plan gegen Kiel wie gegen Bayern

An seiner Herangehensweise wolle Toppmöller gegen Kiel angesichts der anstehenden Topspiele gegen Bayern München und Bayer Leverkusen nichts ändern.

"Wir gehen Kiel so an, wir gehen Bayern so an, wir gehen Leverkusen so an, dass wir in jedem Spiel versuchen, zu gewinnen", versicherte der Coach. Die letzten Remis wolle er "differenziert betrachten. Ich glaube, dass wir in Gladbach nach der 30. Minute ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht haben und es verdient gehabt hätten, zu gewinnen."

Ob Neuzugang Elye Wahi erstmals von Beginn an helfen wird, ließ Toppmöller offen, lobte den Neuling aber explizit. "Die Trainingseindrücke sind sehr positiv", sagte er. Wahi fühle sich wohl und gehe "Schritt für Schritt in die richtige Richtung, was Einsatzzeiten angeht". Frankfurt könne sich nach seiner Einschätzung "auf einen richtig guten Spieler freuen".