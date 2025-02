Calli bewertet Bayer-Chancen bei Wirtz und Alonso

IMAGO/Jose Breton

Xabi Alonso und Florian Wirtz

Zwei der wichtigsten Erfolgsbausteine von Bayer Leverkusen sind Offensiv-Wirbelwind Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso. Reiner Calmund schätzt im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de die Chancen auf einen langfristigen Verbleib ein. Wie der langjährige Manager der Werkself das Topspiel am Samstag gegen die Bayern tippt, zeigen wir oben im Video (öffnet sich automatisch im Artikelvorschaubild).

Die Spekulationen um Florian Wirtz und Xabi Alonso gehören inzwischen schon zum festen und täglichen Bestandteil von Bayer Leverkusen. Viele Fans fragen sich: Wie lange kann der Klub die beiden wichtigen Personalien halten?

Es sei "immer schwer", im Fußball langfristig zu planen, erklärte der Ex-Manager Reiner Calmund im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

"Florian Wirtz ist ein Ausnahmetalent, das auch den Ballon d'Or gewinnen könnte, also einer der Top-Fünf-Spieler weltweit. So jemanden zu halten, ist natürlich schwer", so der 76-Jährige.

Wie lange bleiben Wirtz und Alonso in Leverkusen?

Man müsse sich die Finanzkraft der Klubs anschauen, betont Calmund. "Es ist schwer, zu spekulieren. Da ist Real Madrid, die Xabi Alonso als Trainer haben wollen. Nimmt er Wirtz dann mit nach Madrid? Dann hört man, dass Manchester City Wirtz als Ersatz für Kevin De Bruyne will. Und da muss man einfach sagen: Die Engländer haben viel mehr Geld, unter anderem aus der internationalen Vermarktung."

Für Teams wie Leverkusen sei es schwer, da mitzuhalten. "Meine Hoffnung ist, dass er jetzt nicht nur diese Saison, sondern noch bis zur Weltmeisterschaft 2026 bei Leverkusen spielt. Ihn darüber hinaus zu halten, wird schwer."

Wirtz steht bei Bayer Leverkusen aktuell noch bis 2027 unter Vertrag. Gerüchte, wonach der 21-Jährige bereits vorzeitig bis 2028 verlängert hätte, würden nicht stimmen, stellte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de klar.

Auch der schon angesprochenen Star-Trainer Xabi Alonso ist heiß begehrt, unter anderem bei seinem ehemaligen Klub Real Madrid. Der Vertrag des Trainers läuft noch bis 2026.

Calmund über Transfer-Poker: "Ich drücke alle Daumen"

"Xabi Alonso identifiziert sich total mit Bayer Leverkusen. Für ihn zählt nicht nur das Geld. Was er hier im ersten und auch bisher im zweiten Jahr geleistet hat, ist erste Sahne, Weltklasse mit sieben Sternen", lobte Calmund den Spanier.

Eine solche Bilanz wecke dann "natürlich Bedürfnisse" bei anderen Vereinen. "Er ist ja kein unbekannter Trainer. Schon als Spieler war er bei Real Madrid im zentralen Mittelfeld der verlängerte Arm des Trainers. Bei Spanien war er Welt- und Europameister und auch da verlängerter Arm des Trainers. Jetzt ist er Trainer. Er hat Optionen in Spanien und in England. Als Spieler war er schon in Liverpool."

Auch ManCity wird ein Interesse nachgesagt. "Solche Spekulationen sind normal. Vor allem, weil die englischen Klubs mehr Kohle haben, das kann man nicht ausblenden. Das sind alles Profis, die spielen für Geld", sagt Calmund.

"Ich kalkuliere realistisch damit, dass das ganze Thema hoffentlich zumindest bis 2026 anhält. (…) Ich drücke Simon Rolfes und Fernando Carro alle Daumen und auch die dicken Zehen, dass es noch länger gehen kann. Aber das ist schwer."