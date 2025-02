Holstein Kiel trotzt Personalsorgen

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Möchte gerne wieder jubeln: Marcel Rapp

Mit großen Personalsorgen im Gepäck reist Fußball-Bundesligist Holstein Kiel zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Sechs Spieler werden Trainer Marcel Rapp in der Partie am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) definitiv fehlen, zudem ist der Einsatz von Torhüter Timon Weiner wegen einer Erkältung fraglich. Dennoch geht der Tabellenvorletzte optimistisch an die kommenden Aufgaben heran.

"Wir hätten es vor der Saison unterschrieben, wenn noch 12, 13 Spiele zu spielen sind und wir noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz sind", sagte Rapp am Freitag: "Die Tendenz geht eher nach oben. Wir kommen ins Punkten. Wir können mitspielen, holen auch Punkte. Wir sind dran."

Holstein wartet allerdings nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg, hat von seinen sechs Partien 2025 erst eine gewonnen. Frankfurt blieb in diesem Jahr in der Liga dagegen in allen sechs Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es jedoch drei Unentschieden in Serie. Das Hinspiel hatte die Eintracht 4:2 in Kiel gewonnen, der inzwischen nach England gewechselte Omar Marmoush hatte doppelt getroffen.