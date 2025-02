Ausstiegsklausel von Musiala hat offenbar zwei Stufen

IMAGO/Revierfoto

Jamal Musiala hat beim FC Bayern bis 2030 verlängert - doch bleibt er auch so lange?

Am Freitagmittag gab der FC Bayern die von vielen Fans seit Wochen und Monaten ersehnte Verlängerung mit Jamal Musiala bekannt. Der Offensivmann unterschrieb einen Mega-Vertrag, der aber wohl eine Ausstiegsklausel enthält, die laut einem neuesten Bericht sogar zwei Stufen hat.

Der FC Bayern hat Nägel mit Köpfen gemacht und den ursprünglich bis 2026 datierten Vertrag mit Jamal Musiala bis Mitte 2030 verlängert. Ob aber Musiala wirklich bis dahin das Trikot der Münchner trägt, ist offen. Denn wie schon im Vorfeld spekuliert, hat sich Musiala eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier gesichert.

Zunächst hieß es, diese liege bei 175 Millionen Euro. Doch das ist offenbar nur die halbe Wahrheit. Denn wie "Bild" herausgefunden hat, greift die Ausstiegsklausel in einer ersten Stufe zwei Jahre vor Ablauf von Musialas Vertrag - also im Sommer 2028. Zu diesem Zeitpunkt könnte der Offensivmann den FC Bayern für die genannte Summe verlassen.

Ein Jahr später, im Sommer 2029, sinkt die Summe laut dem Bericht auf nur noch 100 Millionen Euro. Angesichts von Musialas aktuellem Marktwert von geschätzten 140 Millionen Euro ein absolutes Schnäppchen für den deutschen Nationalspieler.

Unter dem Strich dürfte der FC Bayern also in den nächsten zwei bis drei Jahren Ruhe haben, falls kein Interessent ein astronomisches Angebot für Musiala abgibt. Spätestens in der Saison 2027/28 dürfte die Gerüchteküche jedoch wieder intensiver kochen, sofern Musiala sein Leistungsniveau hält.

Musiala hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

Erst einmal heißt es für den 21-Jährigen aber, "in den nächsten Jahren Großes zu erreichen", wie er am Rande seiner Verlängerung sagte.

Sportvorstand Max Eberl hob derweil hervor, in Musiala habe man "einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugt": "Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist."

Musiala präge "die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation".

Der deutsche Nationalspieler soll mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro ab sofort zu den absoluten Top-Verdienern beim FCB gehören.