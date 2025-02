Werder bangt um Dreierpacker

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Wird er rechtzeitig fit? Jens Stage

Dreierpack im Hinspiel, doch fürs Rückspiel steht der Däne auf der Kippe: Vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) bangt Werder Bremen wegen muskulärer Probleme um Jens Stage. Wenn er zur Verfügung stehe, sagte Trainer Ole Werner bei einer Pressekonferenz am Freitag, "dürfte er das gerne wiederholen". Doch: "Bei Jens ist noch ein Fragezeichen."

In einem denkwürdigen Hinspiel hatten die Grün-Weißen schnell mit 0:3 in Rückstand gelegen, ehe sie auch dank dreier Stage-Treffer noch mit 4:3 gewannen. "Es ist aber nicht die Erwartungshaltung, dass es in jedem Spiel so funktioniert", sagte Werner an Stage adressiert. Der Mittelfeldspieler sei ein "wichtiger Spieler, es wäre gut für uns, wenn er dabei wäre, keine Frage, Wenn es denn nicht geht, dann ist es so. Wir denken in Lösungen."

Gegen den Tabellen-15. aus Hoffenheim könnten laut Werner auch "andere Jungs, die für uns auch zuletzt gute Spiele gemacht haben und die das Vertrauen von allen Beteiligten genießen, uns zum Sieg verhelfen". Ganz sicher fehlen wird am Sonntag Werder-Kapitän Marco Friedl wegen einer Innenbandzerrung.