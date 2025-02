Musiala meldet sich nach Verlängerung zu Wort

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jamal Musiala hat jüngst bis 2030 beim FC Bayern unterschrieben

Am Freitagmittag hat der FC Bayern die Verlängerung mit Jamal Musiala bekanntgegeben, der sich in der Vereinsmitteilung "sehr glücklich zeigte" und sich dann am Nachmittag auch noch einmal selbst mit Videos, Fotos und einigen Sätzen in den Sozialen Netzwerken zu Wort meldete.

Der FC Bayern hat seinen seiner absoluten "Unterschiedsspieler" (Zitat Max Eberl) langfristig an den Klub gebunden: Jamal Musiala unterschrieb am Freitag einen aktualisierten Vertrag, der nun bis 2030 gültig ist.

Das neue Arbeitspapier bringt Musiala fortan wohl bis zu 25 Millionen Euro Gehalt im Jahr ein, eine Ausstiegsklausel ermöglicht ihm zudem den vorzeitigen Abgang, mutmaßlich ab 2028.

Musiala selbst teilte auf der Vereinshomepage mit, dass er überzeugt sei, "mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans". Am Nachmittag postete er in den Sozialen Netzwerken zudem Bilder von seinem Verlängerungstag, auf denen der "Magier", wie ihn sein Klub selbst betitelte, in seinem Element zu sehen ist:

Dazu schrieb er: "Ich bin glücklich, diese Reise fortzusetzen! Ich bin bereit für das, was als Nächstes kommt, und gebe alles für den Verein und unsere unglaublichen Fans - lasst uns Erinnerungen schaffen"

Wegen Musiala gehen die Fans des FC Bayern ins Stadion

In einem Video wendete sich Musiala zudem noch einmal direkt an die Bayern-Anhänger und drückte seine Hoffnung auf weitere Titel aus:

Musiala's message to the fans after his contract extension

pic.twitter.com/1B1wmNtmbx — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 14. Februar 2025

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte Musials Verlängerung zuvor als "schönes vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern für den Klub und seine Fans", bezeichnet. Am 27. Februar 1900 wurde der Verein gegründet.

"Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht. Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand. Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern", so Hainer weiter.