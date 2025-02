Einsatz schon im März? Nagelsmann beobachtet neuen Keeper

IMAGO/motivio

Julian Nagelsmann hat ein Auge auf einen Keeper geworfen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte im März ein neues Gesicht in ihren Reihen begrüßen, denn offenbar beobachtet Julian Nagelsmann mit seinem Trainer-Team schon etwas länger einen Gladbach-Profi. Fährt neben Stürmer Tim Kleindienst bald auch ein Keeper der Borussia zum DFB-Team?

Auf der Torwart-Position hat Julian Nagelsmann in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eigentlich die Qual der Wahl, doch durch die aktuellen Verletzungen von Marc-André ter Stegen (Knie) und Oliver Baumann (Fuß) musste der Bundestrainer zuletzt ein wenig umdenken.

Hierbei sind Nagelsmann und sein Trainer-Team offenbar auf einen Gladbach-Profi aufmerksam geworden, der mit überragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat: Moritz Nicolas! Der Schlussmann der Borussia gehört mit 73,1 Prozent gehaltenen Bällen zur absoluten Spitze der Fußball-Bundesliga.

Wie "Bild" erfahren hat, beobachten die DFB-Spezialisten den 27-jährigen Nicolas bereits seit Anfang Dezember, auch am Samstag beim Gastspiel bei Union Berlin (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) soll der Torwart wieder wieder von der Scoutingabteilung des Bundestrainers unter die Lupe genommen werden.

Gefällt den Beobachtern, was sie sehen und ist auch Nagelsmann weiter angetan, dann dürfte dem Gladbach-Rückhalt eine Nominierung für das DFB-Team für die anstehenden Spiele in der Nations League winken. Am 20. März und am 23. März stehen die beiden Viertelfinal-Duelle mit Italien an.

Gladbach-Boss: "Nicolas hätte es sich verdient"

Auf die mögliche Berücksichtigung durch Nagelsmann angesprochen, sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus zu "Bild": "Ich finde, das hätte sich Mo absolut verdient. Dass er auf der Linie und im Strafraum stark ist, hat er ja schon länger gezeigt. Aber jetzt ist er auf dem Weg, auch vom spielerischen Aspekt an seine herausragenden Vorgänger wie Yann Sommer und Marc-André ter Stegen anzuknüpfen."

Bei Nicolas habe es sich "gelohnt, dass er mal den Umweg über die Ausleihen zu anderen Vereinen gegangen ist, um dann hier seine Chance optimal zu nutzen", so Virkus weiter über den 27-Jährigen, der schon auf Leihbasis im Union-, Osnabrück-, Viktoria-Köln- und Roda-Kerkrade-Trikot unterwegs war.

Sollte Nicolas tatsächlich im März nominiert werden, dürfte er an der Seite von Gladbach-Kollege Tim Kleindienst zum DFB-Team reisen.

Nicolas absolvierte bislang ein Spiel für die U19 des DFB, zwei für die U20 und eines für die U21. Kommt es nun sogar zum A-Elf-Debüt?