Rose begründet Bitshiabu-Fehlen in Augsburg

AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Flug und Spiel verpasst: El Chadaille Bitshiabu

Kuriosum in Leipzig: RB-Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu stand für das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg überraschend nicht im Kader. Allerdings nicht, weil er krank oder zuletzt zu schwach gewesen wäre: Der 19-Jährige hielt sich nicht an Teamabsprachen.

"Chad hat die Abfahrt heute früh verpasst und damit auch den Flug. Dann kann man am Ende des Tages auch nicht dabei sein", sagte Trainer Marco Rose vor dem Anpfiff bei "DAZN". Ob das Fehlen weitere Konsequenzen nach sich ziehen wird, ließ der 48-Jährige zunächst offen.

Bitshiabu spielt seit 2023 in Leipzig und stand in dieser Saison in elf Liga-Spielen auf dem Platz, wurde allerdings sieben Mal eingewechselt. In Augsburg holte Roses Mannschaft ohne ihn nur ein 0:0 (0:0) und sucht weiter nach Konstanz.