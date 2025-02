Bayern-Legende adelt Pavlovic

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Aleksandar Pavlovic gibt beim FC Bayern bereits den Ton an - auch gegenüber Weltstars wie Harry Kane

Mit der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala hat der FC Bayern den dicksten Personal-Haken für die Zukunft gesetzt. Der 21-jährige Offensivstar soll das Gesicht des Klubs werden. Bayern-Legende Philipp Lahm sieht aber noch andere Identitäts-Stifter in den Reihen der Münchner.

Jamal Musiala ist nicht der einzige Spieler aus dem derzeitigen Bayern-Kader, der den Sprung vom Jugendspieler in die Profimannschaft geschafft hat. Auch Verteidiger Josip Stanisic und der defensive Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic spielen unter Vincent Kompany eine Rolle.

"Es ist wichtig für die Identität des Vereins, dass immer wieder Spieler den Durchbruch von der Jugendmannschaft in den Profikader schaffen", betonte der langjährige Bayern-Kapitän Philipp Lahm im Interview mit der "Abendzeitung" auf die gebürtigen Münchner angesprochen.

Die Beispiele Pavlovic und Stanisisc seien eine Motivation für "alle Spieler aus der Jugend des FC Bayern, wenn sie sehen, dass es möglich ist. Auch deshalb sind die beiden wichtig für den FC Bayern", sagte Lahm.

Dass Pavlovic schon mit 20 den Sprung in die erste Elf des FC Bayern geschafft hat, hält der Weltmeister von 2014 für folgerichtig. "Wichtig ist immer, dass man zur richtigen Zeit da ist und seine Leistungen abruft. Ich muss meine Leistung bringen, wenn ich die Chance bekomme. Das hat er gemacht", lobte Lahm den Mittelfeld-Mann und verteilte eine Mia-san-Mia-Plakette.

"Dadurch hat er die Berechtigung, dabei zu sein und dabei zu bleiben. Das ist die Qualität, die es bei einem Verein wie dem FC Bayern braucht."

FC Bayern: "Titel dahoam"? Lahm hält es "immer" für möglich

Pavlovic kam 2011 mit sieben Jahren in die Jugend des FC Bayern, 2023 schafft er den Sprung zu den Profis, später auch in die Nationalmannschat. Stanisic schloss sich als 17-Jähriger der FC-Jugend an, ist seit 2021 Profi. In der Vorsaison war er an Bayer Leverkusen ausgeliehen, wurde mit der Werkself Meister. Seit dieser Saison ist er wieder fester Teil des Bayern-Kaders.

Lahm legte als gebürtiger Münchner beim FC Bayern eine Weltkarriere hin, die von 2002 bis 2017 dauerte - auch er war zwischendurch verliehen, an den VfB Stuttgart.

Trotz der bitteren Niederlage gegen den FC Chelsea sei das "Finale dahoam" 2012 eines der Highlights seiner Ära gewesen, sagte Lahm.

"Was in der Woche davor alles in München passierte, war unglaublich. Diese Vereinsfarben in der ganzen Stadt und dieses Hinfiebern auf das Spiel. Das war so eine schöne Woche, auch wenn das Ende nicht dazu passt. Deswegen würde ich es mir für meine Heimatstadt wünschen, dass sie das nochmal erleben darf", sagte der 41-Jährige mit Blick auf das Champions-League-Finale 2025, das in der Allianz Arena stattfindet.

Bis zum ausgegebenen Ziel "Titel dahoam" sei es für den FC Bayern "noch ein weiter Weg", sagte Lahm. Aber: "Möglich ist es immer. Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen auf der Welt. Das bedeutet, er hat die Möglichkeit, das Champions-League-Finale zu erreichen."