Bericht: Hoffenheim verliert Juwel an VfB

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Neno Zezelj mischt mit der TSG Hoffenheim derzeit die deutsche U17-Landschaft auf

Mit Tom Bischof hat die TSG Hoffenheim ein Supertalent bereits verloren, der 19-Jährige spielt ab Sommer für den FC Bayern. Einem Medienbericht zufolge, müssen die Kraichgauer bald schon den Verlust des nächsten Klub-Juwels einstecken - dieses Mal an die Konkurrenz aus dem Ländle.

Laut "kicker" deutet "vieles" darauf hin, dass Neno Zezelj die TSG 1899 Hoffenheim im Sommer verlässt und zum VfB Stuttgart wechselt. Demnach seien die Gespräche zwischen den Schwaben und dem 16-Jährigen "weit gediehen". Beim VfB soll Zezelj zunächst die U19 verstärken.

Der offensive Mittelfeldspieler spielt zurzeit für die U17 der TSG, die in Gruppe A der DFB-Nachwuchsliga mit 39 Punkten aus 14 Spielen an der Spitze thront. Zezeljs eindrucksvolle Bilanz: In zwölf Spielen schoss er zwölf Tore, steuerte außerdem elf Vorlagen bei.

Sollte der Teenager tatsächlich die Biege gen Stuttgart machen, wäre dies für Hoffenheim ein heftiger Schlag ins Kontor. Und das nicht nur sportlich, weil einer der besten Perspektivspieler weg wäre, sondern auch finanziell.

Zezeljs Vertrag bei den Hoffenheimern läuft im Sommer aus, mehr als eine sechsstellige Ausbildungsentschädigung ist nicht zu erwarten, sollte der VfB zubeißen.

FC Bayern angelte sich Tom Bischof - wildert jetzt der VfB in Hoffenheim?

Der in Mannheim geborene Zezelj gehört seit 2019 zur Nachwuchsabteilung von 1899 Hoffenheim, seit einem Jahr spielt er in der U17 des Vereins.

Für die deutsche U17-Nationalmannschaft lief er schon dreimal auf, sein Debüt feierte Zezelj im November 2024. Für die U16 hatte er zuvor zwei Länderspiele gemacht. Zezelj besitzt neben der deutschen auch die serbische Staatsbürgerschaft.

Mit Tom Bischof verlieren die Kraichgauer im Sommer bereits einen Spieler aus der eigenen Schmiede. Der 19-Jährige wechselt ablösefrei zum FC Bayern. Bischof hat sich in der laufenden Saison zum Stammspieler der TSG entwickelt.