Keine Rückendeckung für Fiél nach nächster Hertha-Pleite

Hertha BSC verlor bei Fortuna Düsseldorf

Trainer Christian Fiél muss nach der nächsten Niederlage mehr denn je um seinen Job bei Hertha BSC bangen.

Die Berliner verloren am Samstagabend in der 2. Fußball-Bundesliga nach Führung mit 1:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf, es war die vierte Niederlage in Serie. Von den letzten 13 Ligaspielen gewann der Hauptstadtklub lediglich zwei.

Nach der Partie vermied Herthas Sportdirektor Benjamin Weber bei "Sky" ein Bekenntnis zu seinem Trainer. "Es kommt gerade eine ganze Menge zusammen", sagte Weber angesichts der Negativserie und kündigte an: "Wir werden nach Hause fahren und uns morgen hinsetzen. Wenn es soweit ist, werden wir uns äußern."

Joker Dzenan Pejcinovic (55./58.) schoss die Düsseldorfer, die in 2025 weiter ungeschlagen bleiben und auf Rang fünf rückten, innerhalb von vier Minuten zum Sieg. Der Relegationsplatz drei ist nur noch einen Zähler für die Mannschaft von Daniel Thioune entfernt. Die Talfahrt der Herthaner, für die Fabian Reese (13.) erfolgreich war, geht dagegen weiter. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt nur fünf Punkte.

Fiél hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel klargestellt, dass ein Sieg die Erwartungshaltung der sportlichen Führung sei. Seine Mannschaft begann dementsprechend druckvoll. Reese besorgte mit einem Schlenzer die Führung, auch im Anschluss blieb die Hertha spielbestimmend, verpasste es aber, das Ergebnis auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel wurde Düsseldorf besser. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Stürmer Pejcinovic schlug an seinem 20. Geburtstag doppelt zu, nachdem die Gäste in der Hintermannschaft die Zuordnung verloren hatten. Die Berliner fingen sich wieder, die Fortuna lauerte nun auf Konter. Luca Schuler verpasste den Ausgleich mit einem Kopfball an den Pfosten (83.).