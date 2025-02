Hamann zerlegt den BVB und fordert Radikal-Umbruch

IMAGO/Bahho Kara

Heftige Kritik für den BVB

Nach der Niederlage von Borussia Dortmund beim VfL Bochum ging TV-Experte Dietmar Hamann hart mit dem BVB ins Gericht und forderte einen radikalen Umbruch.

"Die Dortmunder spielen wie eine Jugendmannschaft. Professionalität, Seriosität oder Leidenschaft waren nicht zu sehen", polterte Dietmar Hamann nach der 0:2-Pleite von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum bei "Sky".

Der 51-Jährige holte weiter aus: "Bei der Truppe weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da ist Hopfen und Malz verloren. Alles was Grundvoraussetzung sein sollte, zeigen sie nicht. Die brauchen keinen Trainer, sondern einen Zauberer."

Auch unter Niko Kovac kommt Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga nicht auf Kurs.

Der BVB verlor im Revierderby beim Abstiegskandidaten VfL Bochum 0:2 (0:2) und kassierte die zweite Pleite im zweiten Punktspiel unter dem neuen Trainer.

Der Aufschwung vom 3:0 in der Champions League bei Sporting Lissabon ist schon wieder verpufft.

Von den BVB-Profis nahm Hamann lediglich Nico Schlotterbeck und Emre Can in Schutz.

Hamann fordert Radikal-Umbruch beim BVB

Gerade die Leistung von Julian Brandt kritisierte der TV-Experte dagegen scharf: "Was Brandt heute gespielt hat, war unterirdisch. Der ist jetzt Ende Zwanzig, ewig im Verein und einer der Spieler, an denen du dich aufrichten musst. Wenn so einer eine Passquote von 70 Prozent hat und Bälle über das ganze Spiel verliert, dann brauchst du dich nicht wundern."

Von Spielern wie Brandt oder Marcel Sabitzer solle sich der BVB im Sommer trennen, riet Hamann.

"Wenn es nicht geht und wenn keine Besserung in Sicht ist, musst du irgendwann mal einen Schnitt machen. Vor dieser Entscheidung stehen sie jetzt bei sechs bis acht Spielern. Das mag teuer werden, vor allem wenn du nicht in die Champions League kommst. Aber mit der Truppe, so wie die zusammengestellt ist, ist Hopfen und Malz verloren", so Hamann.