Alonso-Plan gegen FC Bayern wirft Fragen auf

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Xabi Alonso hat wieder nicht als Trainer gegen die Bayern verloren - dieses Mal aber auch nicht gewonnen

Bayer Leverkusen verpasst in einem wilden Topspiel gegen den FC Bayern trotz Dominanz einen wichtigen Sieg (0:0). Trainer Xabi Alonso macht eigentlich alles richtig, sein beinahe gelungener Matchplan wirft trotzdem Fragen auf.

Wenn es einen Preis geben würde, für den schnellsten Abgang nach dem Topspiel, er ginge ohne Zweifel an Leverkusen-Stürmer Patrik Schick.

Der Angreifer, der erst in den letzten Minuten ins Spiel gekommen war und keine nennenswerte Aktion mehr verbuchte, stiefelte als erster Profi der Werkself geradeaus in die Kabine und gefühlt 15 Minuten später geduscht durch die Mixed Zone. Ohne links und rechts zu gucken, ging der Tscheche in die Tiefgarage und dampfte ab.

Man kann, ohne Bayer 04 und Schick zu nahe treten zu wollen, davon ausgehen, dass er sich den Arbeitstag durchaus länger und erfolgreicher vorgestellt hat. So war er nur ein prominenter Nebendarsteller in diesem seltsamen und dennoch unterhaltsamen Bundesliga-Kracher, der 0:0 endete. Und Ausdruck eines beinahe perfekten Plans, der doch Fragen aufwirft. Der Reihe nach.

Leverkusen überrascht den FC Bayern im Topspiel

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso hatte für das Topspiel einen Plan ausgeheckt. Wieder einmal wollte er den FC Bayern überraschen und ärgern. So wie zum Beispiel im Pokal-Achtelfinale in München Anfang Dezember, als sein Team 1:0 gewann - ohne echten Mittelstürmer in der Startelf.

Auch am Samstagabend verzichtete er in der Anfangsformationen auf einen "Neuner". Dafür rannte sein Team die Gäste aggressiv an. Minute für Minute entfaltete sich die Alonso-Strategie. Leverkusen spielte anders als im Hinspiel deutlich höher, presste früh.

Innenverteidiger Jonathan Tah stand teilweise extrem hoch seinen Gegnern auf den Füßen. Eine Taktik mit gewissem Risiko. In der Offensive sollten schnelle Spieler und Techniker wie Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong sowie Nathan Tella Lücken reißen und Chancen kreieren.

"Ich hatte das Gefühl, die Spieler wollten so spielen, etwas mehr Risiko gehen", berichtete Alonso hinterher über die Planungen unter der Woche mit dem Team. "Es war anders als in der Allianz Arena in München. Die Performance war gut."

Man muss sagen: Dieser Teil des Plans ging hervorragend auf. Der FC Bayern wirkte von der Taktik überrascht bis überfordert. Schon zur Halbzeit hätte Leverkusen 2:0 führen können, vielleicht müssen. Zweimal bewahrte der Querbalken den FC Bayern vor dem Rückstand, als Frimpong (21.) und Tella (25.) mit ihren Abschlüssen scheiterten.

Alonso geht nicht "all in"

Auch in der zweiten Halbzeit riss Leverkusen die Partie über weite Strecken an sich, dominierte den Tabellenführer. Nach 70 Minuten zeigte die Statistik bei Leverkusen einen Expected Goals (xG) Wert von mehr als 1 an, bei den Bayern verharrte dieser bei "sagenhaften" 0,0.

Auch zwei Zahlen, die diesen Abend gut widerspiegeln. Der Rekordmeister igelte sich in der eigenen Hälfte ein, setzte kaum bis gar keine gefährlichen Akzente in der Defensive. Der FCB verteidigte teilweise viel weg, war dann aber doch oft auf Glück oder Manuel Neuer angewiesen. So wie in der letzten Szene der Partie.

Denn spätestens in der Nachspielzeit hätten erst Joker Amine Adli oder dann der frei stehende Florian Witz den überfälligen Führungstreffer erzielen müssen. Der fast schon legendäre Leverkusener Last-Minute-Punch blieb diesmal aus. Und so muss sich auch Alonso die Frage stellen lassen? Warum nicht mehr Offensiv-Power am Ende? Der Coach ging nicht "all in".

Alonso blieb sich am Samstag treu, ließ seine erste Elf sehr lange spiele. Und sie zahlen es ihm zurück, sie dominierte die Bayern. Nicht im Ballbesitz, aber in den Chancen und Abschlüssen. Er wollte den Coup mit diesem Personal schaffen, vielleicht erzwingen. Er habe "ein gutes Gefühl mit den Spielern" gehabt. "Sie drückten gegen den Ball, sie waren dabei, Chance zu kreieren und ein Tor zu erzielen", erläuterte Alonso sein Vorgehen.

Er wechselt erst sehr spät, brachte positionsgetreu Amine Adli für Tella in der 85. Minute. Und eben erst in der Nachspielzeit dann Schick, der zuletzt so regelmäßig getroffen hatte. Zuletzt zweimal im Pokalspiel gegen Köln. Zu spät? Auch Strafraumkante Victor Boniface, wie Schick Torschütze gegen Köln, schmorte 90 Minuten auf der Bank.

Bayer Leverkusen: Diese Frage bleibt unbeantwortet

Es ist natürlich eine müßige Frage, ob es mit einem der beiden echten "Neuner" besser gelaufen wäre. Das weiß niemand. Trotzdem ploppt sie unweigerlich auf. Das sieht auch Alonso so. "Vielleicht. Könnte sein. Wir werden es nie wissen", fasste er das Gedankenspiel auf der Pressekonferenz zusammen.

Alonso hat sich in den vergangenen zwei Jahren den Nimbus erarbeitet, eigentlich alles nur richtig und so gut wie nichts falsch machen zu können. Immer und immer wieder überraschte der Baske mit Aufstellungen, Strategien und Matchplänen. Fast immer wurde er dafür belohnt. Bayer blieb immerhin eine Saison ungeschlagen, hat in 18 Monaten genau einmal verloren. Ehre, wem Ehre gebührt.

Der Plan gegen die Bayern ging diesmal aber nur beinahe auf, auch wenn es an diesem kalten Samstagabend lange so aussah, als habe Leverkusen alles richtig gemacht. Das letzte Stückchen Konsequenz fehlte. Die mangelnde Chancenverwertung kostete der Werkself den Sieg, der den Klub wieder auf fünf Punkte an den FCB herangebracht und den Meisterkampf wieder spannender gemacht hätte.

So bleibt nach dem 0:0 trotz der Chancen (oder genau deswegen?) und der guten Leistung die etwas rätselhafte Frage rund um den Matchplan mit den fehlenden Strafraumstürmern und späten Wechseln stehen.

Immerhin bleibt Alonsos fast schon unheimliche Serie von Ungeschlagen-Spielen als Trainer gegen Bayern intakt. Er steht jetzt bei sechs in Serie. Damit ist er weiter der Bayern-Schreck schlechthin auf der Trainerbank.

Nach dem Remis wirkte er auch nicht unzufrieden. "Wir hatten in dieser Saison einige scheiß Unentschieden, über das von heute ärgere ich mich nicht", sagte Alonso. "Normal zerstört Bayern alle Gegner. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben alles gemacht, um zu gewinnen. Nur ein Tor nicht."

Xabi Alonso schreibt Meisterschaft nicht ab

Die Spieler auf dem Platz hätten es "gut" gemacht, attestierte der 43-Jährige. "Wir bauen auf dieser Leistung auf." Leverkusen steht schließlich noch im Champions-League-Achtelfinale und im Halbfinale des DFB-Pokals.

Und die Meisterschaft? "Wir reden im April. Es gibt noch viele Punkte zu vergeben", sagte Alonso, stellte aber nüchtern fest: "Das Ergebnis in der Tabelle könnte besser sein. Leverkusen hat weiter acht Punkte Rückstand.

Lob für den Werkself-Auftritt gab es auch vom Gegner. "Leverkusen hat sehr gut gespielt. Sie haben sich das erste Mal getraut gegen uns zu pressen", analysierte Bayern-Urgestein Thomas Müller in der Mixed Zone. "Leider ist deren Konzept da so ein bisschen aufgegangen."

Das Stilmittel, die Bayern zu langen Bällen zu zwingen, sei ebenfalls aufgegangen. "Mit dem Profil ihrer Verteidiger haben sie bei langen Bällen unter Druck Spieler, die diese gut verteidigen können", so Müller.

Daher nehme er einen "wunderbarer Punkt" für den FC Bayern mit. Nicht nur Patrick Schick dürfte da widersprechen.