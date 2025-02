FC Bayern in Leverkusen "historisch harmlos"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der FC Bayern agierte gegen Bayer Leverkusen offensiv harmlos

Der FC Bayern holt im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen ein schmeichelhaftes 0:0 und bleibt weiterhin mit einem Vorsprung von acht Punkten an der Tabellenspitze. Die offensive Magerkost der Münchner ist anschließend ein großes Thema. Die Pressestimmen zum Duell.

Deutschland

ntv.de: "FC Bayern hat Glück und ermauert sich Vorentscheidung. Der FC Bayern München wehrt den Angriff von Bayer Leverkusen ab: Mit einer massiven Abwehrleistung sichert der Tabellenführer seinen komfortablen Vorsprung auf den Verfolger ab. Und produziert dabei ungeahnte Offensivwerte."

kicker: "Chancenlose Bayern entführen glücklichen Punkt aus Leverkusen. Beim Gipfeltreffen der Bundesliga zeigte nur eine Mannschaft eine Top-Leistung. Bayer Leverkusen dominierte die Münchner über nahezu das gesamte Spiel, verpasste es aber, sich dafür zu belohnen. So entführte Bayern auch ohne einen Schuss auf das Tor einen Zähler."

Süddeutsche Zeitung: "Bei Leverkusen funktioniert alles – bis auf das Toreschießen. Der FC Bayern ist gegen Bayer Leverkusen so harmlos wie selten zuvor in seiner ruhmreichen Geschichte. Doch das aus Münchner Sicht glückliche 0:0 sichert den Acht-Punkte-Vorsprung – und womöglich die Meisterschaft."

Bild.de: "Bayern historisch harmlos ... aber trotzdem fast schon Meister."

Abendzeitung: "Der FC Bayern sichert sich einen glücklichen Punkt bei Bayer Leverkusen. Auch wenn die Zahlen historisch schlecht sind, machen die Münchner damit einen große Schritt in Richtung Titel."

Der Spiegel: "Die Meister-Maurer aus München. Der FC Bayern schießt in Leverkusen kein einziges Mal auf das Tor des Gegners. Das ist so selten wie ungewöhnlich, dürfte aber für den Titelgewinn reichen. Florian Wirtz stellt Jamal Musiala klar in den Schatten."

Kölner Stadt-Anzeiger: "Leverkusen dominiert die Bayern, trifft aber das Tor nicht – München vor der Meisterschaft."

Internationale Pressestimmen

L'Équipe: "Durch das Unentschieden bei Bayer Leverkusen (0:0) an diesem Samstag hält Bayern München den Abstand zum Zweitplatzierten auf acht Punkte. Die dominante Mannschaft von Xabi Alonso wird einiges bereuen." (Frankreich)

BBC: "Titelverteidiger Bayer Leverkusen konnte seinen Abstand zur Tabellenspitze der Bundesliga nicht verringern und erreichte ein torloses Unentschieden gegen Spitzenreiter Bayern München." (Großbritannien)

La Gazzetta dello Sport: "Leverkusen trocken, zwei Lattentreffer retten Bayern, die mit plus 8 allein an der Spitze bleiben." (Italien)

Marca: "Schwache Bayern 'entscheiden' die Bundesliga nach torlosem Remis in Leverkusen. Der Punkt, den Leverkusen verdient gewonnen hat, reicht nicht aus, um die Titelchancen zu wahren." (Spanien)

ESPN: "Bayern verteidigt 8-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze nach Remis gegen Leverkusen. Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München musste im Spitzenspiel am Samstag dem unerbittlichen Druck des Meisters Bayer Leverkusen standhalten, um mit einem 0:0 davonzukommen und seinen Acht-Punkte-Vorsprung an der Spitze zu behaupten." (USA)