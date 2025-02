Matthäus fällt schonungsloses BVB-Urteil

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB unterlag beim VfL Bochum

Borussia Dortmund wankt in der Fußball-Bundesliga weiterhin vor sich her. Lothar Matthäus vermisst Führungsspieler beim BVB.

"Mir fehlen die Führungsspieler. Sie haben keinen einzigen Führungsspieler. Jeder hat mit sich selbst zu kämpfen. Dann fallen sie als Mannschaft auseinander", zitiert "Sky" den Rekord-Nationalspieler nach dem 0:2 von Borussia Dortmund im Revierderby gegen den VfL Bochum.

"Dass man sich so aufgibt und sich nicht wehrt, das ist diese Charaktersache, die mir bei Dortmund im Endeffekt fehlt", kritisierte Lothar Matthäus.

Der BVB sei zu Saisonbeginn zumindest noch heimstark gewesen, so der TV-Experte. "Jetzt haben sie in den letzten fünf Spielen zu Hause nicht mehr gewonnen. Dann verlieren sie beim Abstiegskandidaten VfL Bochum 2:0 - verdient 2:0", konstatierte Matthäus.

BVB will nicht in Panik verfallen

Borussia Dortmund rangiert in der Fußball-Bundesliga nach 22 Spieltagen mit gerade einmal 29 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Für Niko Kovac war die Pleite gegen den VfL Bochum die zweite im zweiten Ligaspiel als neuer Cheftrainer der Schwarz-Gelben. Der BVB hatte in den Champions-League-Playoffs unter der Woche mit 3:0 bei Sporting in Lissabon gewonnen.

"Ich habe für Dortmund gehofft, dass mit Niko Kovac jemand kommt, der als harter Hund bekannt ist und durchgreift. Im Endeffekt weiß ich nicht, wer da helfen kann. Sie brauchen einen Psychologen, der sie befreit, damit sie als Mannschaft und Einheit auf dem Platz auftreten. Das macht Borussia Dortmund in den letzten Monaten nicht mehr", sagte Matthäus zur sportlichen Krise von Borussia Dortmund.

"Wir können die Tabelle ja lesen. Es ist ein Auf und Ab. Wir haben einen ganz anderen Anspruch", hatte Kovac am Samstag bei "Sky" erklärt.

Der 53-Jährige appellierte gleichzeitig: "Wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten, müssen aber schleunigst gewinnen."