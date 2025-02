Schalke 04 atmet durch: "Wollten nicht da reinrutschen"

Harry Langer, dpa

Taylan Bulut soll zeitnah beim FC Schalke 04 verlängern

Nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander gegen den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Köln ist dem FC Schalke 04 am Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga die Trendwende geglückt. Gegen den Karlsruher SC gewannen die Knappen zu Hause mit 3:1. Interimssportdirektor Youri Mulder zeigte sich erleichtert nach dem siebten Saisonsieg.

"Das gibt natürlich wieder ein bisschen Luft", meinte der ehemalige Stürmer am "Sky"-Mikrofon, fügte aber gleichzeitig hinzu: "Aber es muss weitergehen, wir wollen nicht da unten reinrutschen. Die Mannschaft hat gekämpft und den Sieg über die Bühne gebracht. Es kann nicht immer der tolle Fußball sein, wenn wir das 3:1 machen, wäre das Spiel vorher zu gewesen."

Nach 22 Spieltagen in der 2. Bundesliga haben die Königsblauen zwar keine realistische Chance mehr, noch in das Rennen um die vorderen Plätze einzugreifen. Mit dem akuten Abstiegskampf wird der FC Schalke bei nun sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz aber auch nichts mehr zu tun haben und wird sich daher in Ruhe auf das dritte Zweitliga-Jahr in Folge vorbereiten können.

Bulut-Verlängerung beim FC Schalke 04 bald durch?

Eine wichtige Rolle im S04-Kader soll dabei auch Youngster Taylan Bulut übernehmen, mit dem zuletzt intensive Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattgefunden haben.

"So viele Knackpunkte gibt es nicht mehr", meinte Mulder am Sonntag über den Stand der Verhandlungen mit dem 19-jährigen Rechtsverteidiger.

Ob ein Knackpunkt noch eine mögliche Ausstiegsklausel in Millionenhöhe ist, wollte Mulder nicht verraten. "Wir sagen nichts über Verträge, vor allem, wenn sie noch nicht unterschrieben sind", so der Niederländer weiter.

Der aktuelle Vertrag von Bulut, der sich von der Knappenschmiede in die Startelf von Schalke gespielt hat, läuft zwar erst im Sommer 2026 aus. Dennoch wollen die Königsblauen den Deutsch-Türken langfristig binden und vor allem einen möglichen Wechsel finanziell lukrativ absichern.