Trotz Torlos-Remis: Werkself begeistert Schweinsteiger

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Bayer Leverkusen trennte sich am Samstagabend mit einem 0:0 vom FC Bayern

Nach dem torlosen Remis im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern hat Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger dem amtierenden deutschen Meister ein großes Kompliment ausgesprochen. Obwohl es gegen die Münchner nicht zu einem Heimsieg gereicht hat, attestierte der Ur-Bayer der Werkself einen "fantastischen Fußball".

"Man sieht, wie da ein Rädchen ins andere greift. Die Automatismen stimmen. Bayer Leverkusen spielt aktuell den schönsten Fußball", meinte der 40-Jährige im Interview bei der "ARD-Sportschau".

Gleichzeitig stellte der achtfache deutsche Meister aber auch klar: "Den erfolgreichsten Fußball spielt Bayern München. Wenn man mit acht Punkten Vorsprung vorne ist, kannst du wenig dagegen sagen", so Bastian Schweinsteiger nach dem 22. Spieltag.

Der FC Bayern war gegen die Werkself im direkten Duell am Samstagabend zwar klar das feldunterlegene Team, verteidigte sein Acht-Punkte-Polster in der Tabelle aber schlussendlich trotzdem mit Erfolg.

Bayer Leverkusen ist die einzige Mannschaft, die dem Rekordmeister überhaupt noch gefährlich werden könnte auf dem Weg zum 34. Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Meisterrennen laut Schweinsteiger "noch nicht entschieden"

Sollten es die Rheinländer schaffen, "über die nächsten Jahre diese Mannschaft zusammenzuhalten, dann wird es ein Duell zwischen Bayern und Leverkusen geben", glaubt Schweinsteiger, der voll des Lobes für das Team von Trainer Xabi Alonso ist.

In Bezug auf das 0:0 vom Samstagabend äußerte sich Schweinsteiger durch kritisch auf seinen langjährigen Arbeitgeber angesprochen. "In der Bundesliga habe er Bayern "noch nie so harmlos erlebt", so der Weltmeister von 2014.

Leverkusen habe am Samstagabend "untermauert, dass sie Bayern München auf diesem Niveau kontrollieren und beherrschen können." Der Titelkampf sei trotz des satten Vorsprungs der Münchner "noch nicht entschieden", aber das Remis habe "einen großen Einfluss". Es liege "ganz klar an Bayern München, ob sie Meister werden oder nicht".