AS Rom gewinnt ohne Hummels in Parma

AFP/SID/JOHN THYS

Mats Hummels kam diesmal nicht zum Einsatz

Mit Mats Hummels auf der Bank hat die AS Rom ihre Aufholjagd in der Serie A fortgesetzt. Der Klub aus der Hauptstadt gewann 1:0 (1:0) bei Parma Calcio, hat als Neunter aber weiterhin einen ordentlichen Rückstand auf die internationalen Plätze. Hummels kam in Parma nicht zum Einsatz.

Der Argentinier Matias Soule (33.) erzielte den einzigen Treffer für Rom, das lange in Überzahl spielte: Parmas Giovanni Leoni (31.) hatte kurz vor dem Gegentreffer Rot gesehen. Allerdings entschied der Schiedsrichter bei Leonis Foulspiel zunächst auf Elfmeter für Rom und Gelb für den Parma-Abwehrspieler. Diese Entscheidungen revidierte er nach Sicht der Videobilder.

Leoni musste vom Platz, statt Elfmeter gab es Freistoß. Soule war es egal: Er verwandelte den fälligen Freistoß zum Sieg.

Nationalspieler Robin Gosens erlitt mit der AC Florenz erneut einen Rückschlag. Das 0:2 (0:1) im eigenen Stadion gegen Aufsteiger Como 1907 war die zweite Niederlage in Serie. Die Fiorentina liegt weiter auf Rang sechs, die AC Mailand und der FC Bologna haben aber jeweils nur einen Punkt Rückstand - und ein Spiel weniger absolviert.