Gegenüber Musiala: Wirtz für Hamann "in einer anderen Liga"

Didi Hamann sieht Florian Wirtz (l.) vor Jamal Musiala vom FC Bayern

Im Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen trafen die kongenialen DFB-Kollegen Jamal Musiala und Florian Wirtz direkt aufeinander. Während Musiala weitestgehend blass blieb, konnte Wirtz die Münchner Abwehr das eine oder andere Mal aushebeln. TV-Experte Dietmar Hamann meint, dass der Leverkusener sowieso der bessere Spieler ist.

"Für mich ist Wirtz im Moment verglichen mit Musiala in einer anderen Liga", sagte der Ex-Profi am Sonntagabend in bei "Sky 90 - die Fußballdebatte" und ergänzte: "Wirtz macht jeden Spieler seiner Mannschaft besser. Ich glaube nicht, dass Musiala viele Spieler besser macht. Er macht die Mannschaft besser, wenn das, was er macht funktioniert. Im Vergleich zu Wirtz ist er Musiala ein Einzelspieler."

Bereits vor dem Topspiel am Samstagabend, das mit viel Glück für den deutschen Rekordmeister mit einem Unentschieden endete, hatte Hamann den gebürtigen Stuttgarter in die Kritik genommen. Er diskutiere zu viel und spiele seit der Winterpause "nicht gut", so der 51-Jährige in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender.

FC Bayern: Musiala fehlt "Variabilität"

Eine ganz andere Meinung vertritt Hamann derweil bei Wirtz: "Ein Wirtz ist für mich momentan ein potenzieller Weltfußballer in ein bis zwei Jahren. Wirtz ist immer da, hat immer den Kopf oben und sieht immer den besseren Mitspieler", erklärte er und schob hinterher: "Musiala tut das nicht. Er muss eine Variabilität in sein Spiel bringen, weil er dann auch schwerer auszurechnen ist."

Der einstige Nationalspieler hat allerdings Zweifel, ob ihm das in Zukunft gelingt. "Ob er sich das aneignen kann, ist die Frage, wenn seine Dribblings nicht funktionieren, ist er nicht vorhanden", hinterfragte Hamann weiter. Zustimmung in seiner Wahrnehmung, dass Wirtz bereits einen Schritt weiter ist, bekam der 59-fache DFB-Star von RTL-Experte Patrick Helmes.

"Zum einen ist es Wahnsinn, dass wir zwei so Spieler haben. Ich bin Didis Meinung, ich finde, dass Flo noch einmal eine Etage über Musiala ist, er wirkt schon wesentlich reifer und gibt einer Mannschaft mehr. Wenn ich mir anschaue, wie er arbeitet, ist er diese Nuance besser", so der ehemalige Bundesliga-Knipser.