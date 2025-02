"Respekt" für Tah und Kimmich

IMAGO/Siegfried Wensierski

Jonathan Tah (l.) und Joshua Kimmich zeigten gute Leistungen

Das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern endete trotz starker Überlegenheit des amtierenden Meisters mit einem torlosen Remis. Ex-Bundesliga-Trainer Mirko Slomka hob die Leistungen von Jonathan Tah und Joshua Kimmich hervor.

"Taktisch war das eine herausragende Leistung von Leverkusen", lobte Mirko Slomka in seiner "kicker"-Kolumne.

Der 57-Jährige betonte weiter: "Respekt, wie Jonathan Tah von hinten nach vorne durchgeschoben hat. Er ist ja Jamal Musiala teilweise bis an den Bayern-Strafraum gefolgt, damit der nicht aufdrehen konnte."

Von sport.de erhielt Tah für seinen starken Auftritt die Note 2,0.

Leverkusens Taktik habe "zunächst nicht beabsichtigt, aber gezwungenermaßen" dazu geführt, dass die beiden Münchner Flügelstürmer Kingsley Coman und Michael Olise als fast ausschließlich als Außenverteidiger gebracht wurden, erklärte Slomka weiter.

Einen kleinen Kritikpunkt bei Bayer Leverkusen fand der ehemalige Schalke- und HSV-Trainer dann aber doch: "Ich hätte Patrik Schick oder Victor Boniface vielleicht etwas früher gebracht, um noch ein anderes Element reinzubringen."

Lob für "Teamplayer" Joshua Kimmich

Beim FC Bayern hob Slomka vor allem den Einsatz und die Rolle von Joshua Kimmich hervor. "Seine herausragenden Fähigkeiten im Aufbau kamen nicht zur Geltung, aber wie er als Teamplayer Florian Wirtz immer wieder aufgenommen oder auch verfolgt hat, war gut und auch nötig", lobte er.

Kimmichs Leistung am Samstagabend wurde von sport.de mit 3,0 bewertet.

Die Offensive des FC Bayern sei allerdings "schwach" gewesen. "Aber was man ihnen und auch Trainer Vincent Kompany zugutehalten muss: Sie sind alle ruhig und bei sich geblieben. In ihrer Grundordnung, haben 1:1-Wechsel vorgenommen, und sie haben die Rolle, die Leverkusen ihnen aufgedrängt hat, angenommen", so Slomka.