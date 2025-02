Ralf Rangnick übt scharfe Kritik an BVB-Kaderplanung

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Ralf Rangnick war zuletzt noch Trainerkandidat beim BVB

Auch unter Niko Kovac findet Borussia Dortmund bislang keinen Weg aus der Krise. Ralf Rangnick, der beim BVB zuletzt ebenfalls als Cheftrainer im Gespräch war, sieht dafür mehrere Gründe. Die Westfalen wären längst keine "Marke" mehr. Zudem fehlt dem österreichischen Nationaltrainer eine klare Philosophie auf dem Transfermarkt.

Nach der Entlassung von Nuri Sahin beim BVB war auch Ralf Rangnick ein Trainer-Kandidat beim DFB. Den Dortmundern sagte der ehemalige Schalker allerdings ab, weil er "kurzfristig nicht für so etwas zur Verfügung stehe", erklärte er am Sonntag gegenüber "Bild". Zudem äußerte der 66-Jährige scharfe Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen von Borussia Dortmund.

In der Ära um Jürgen Klopp, Aki Watzke und Michael Zorc sei der Klub "tatsächlich eine Marke" gewesen. Inzwischen habe er gebürtige Schwabe nicht mehr das Gefühl, dass "da als Überschrift steht: Wie wollen wir eigentlich spielen? Wir wollen wir auftreten? Wie wollen wir wahrgenommen werden?". Den Spielern könne man daher nur geringfügig einen Vorwurf machen,

BVB: Ralf Rangnick vermisst "Fixpunkt einer Spielidee"

"Sondern das liegt daran, dass über Jahre hinweg dieser Fixpunkt einer Spielidee nicht mehr verfolgt worden ist", kritisierte Rangnick scharf und legte nach: "Man hat den Kader einfach nicht mehr stringent nach irgendeiner vorgestellten Spielweise zusammengestellt". Das sei früher ganz anders gewesen.

"Gehen wir mal in die Zeit zurück, in der der BVB am erfolgreichsten war in den letzten 20 Jahren. Das waren die sieben oder acht Jahre unter Jürgen Klopp. Damals hat man von Anfang an in der Kaderzusammenstellung darauf geachtet, dass die Spieler zu der gewünschten Spielweise von Jürgen Klopp passen", so der ÖFB-Nationaltrainer.

"In jedem Transferfenster wurde konsequent daran gearbeitet, eine Mannschaft zu formen, die schließlich zwei Meistertitel und einen Pokalsieg holte", erklärte er