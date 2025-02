Bayer Leverkusen hofft auf Tah-Kehrtwende

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Jonathan Tah könnte Bayer Leverkusen im Sommer ablösefrei verlassen

Das Arbeitspapier von Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen läuft Ende Juni aus. Medienberichten zufolge deutet viel daraufhin, dass der DFB-Star im Sommer beim FC Barcelona anheuert. Entschieden ist die Zukunft des Innenverteidigers allerdings noch nicht. Auch die Werkself macht sich noch Hoffnungen.

Im vergangenen Sommer stand Jonathan Tah noch kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern, der nur an der Ablöseforderung von Bayer Leverkusen scheiterte. Zuletzt war den Münchnern erneut Interesse an dem ehemaligen Hamburger nachgesagt worden. Die Gerüchte um einen Transfer an die Säbener Straße beendete Sportdirektor Christoph Freund aber am Samstag.

"Das ist aktuell kein Thema für uns! Man sieht, dass es unsere Verteidigung aktuell gut macht, sie haben sich richtig gefestigt. Wir bekommen wenige Gegentore. Daher sind wir aktuell sehr, sehr happy", hatte der Österreicher nach dem 0:0-Unentschieden im Bundesliga-Kracher der beiden Kontrahenten betont.

Bayer Leverkusen: Tah "kann immer bei uns zu Hause bleiben"

Tah, dessen Vertrag am 30. Juni 2025 ausläuft, soll sowieso eher zu einem Wechsel zum FC Barcelona tendieren. Trocken ist die Tinte allerdings noch nicht, weshalb Bayer Leverkusen weiterhin auf einen Verbleib des Abwehrchefs hofft, der zuletzt eigentlich als ausgeschlossen galt.

"Er geht locker damit um. Ich glaube wirklich, dass er sich noch nicht zu 100 Prozent entschieden hat. Ich weiß, dass er schon gerne eine Erfahrung woanders machen würde. Das wissen wir alle. Aber wenn er am Ende nirgendwo etwas findet, was ihn überzeugt, dann kann er immer bei uns zu Hause bleiben", sagte Klub-Boss Fernando Carro bei "Sky 90".

Auch der Nationalspieler wollte sich am Samstag nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen. "Aktuell lebe ich noch in Düsseldorf und bin sehr froh hier, jeden Tag hier zur BayArena zum Training zu fahren. Alles andere wird man dann sehen", gab sich der 29-Jährige zurückhaltend.