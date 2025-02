Bayern-Boss spricht über mögliche Kimmich-Verlängerung

IMAGO/Marco Bader

Joshua Kimmich ist unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern

Nachdem der FC Bayern mit den Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala bereits wichtige Weichenstellungen getätigt hat, könnte nun auch in die offene Zukunftsfrage bei Joshua Kimmich Bewegung kommen. Darauf zumindest hofft auch Vereinspräsident Herbert Hainer.

"Jo will natürlich eine Mannschaft haben, mit der er um Titel spielen kann. Ich glaube, gerade jetzt, mit den ganzen Verlängerungen, mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, mit Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) – aber auch mit jungen Spielern wie Jonas Urbig oder Tom Bischof für die Zukunft – sieht er, dass der FC Bayern immer gewillt ist, höchste sportliche Ziele zu erreichen", meinte der 70-Jährige in der Sendung "Blickpunkt Sport" im "BR".

Hainer zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Personalentscheidungen der vergangenen Tage und Wochen gut auch auf die Causa Joshua Kimmich auswirken werden: "Was wir in den letzten Monaten gemacht haben, werden sicherlich positive Signale für ihn sein. Ich bin verhalten optimistisch. Am Ende muss er entscheiden, aber ich glaube, er weiß, was wir am FC Bayern haben."

Der Nationalmannschaftskapitän spielt mittlerweile bereits seine zehnte Saison für den FC Bayern und ist damit nach Thomas Müller und Manuel Neuer der dienstälteste Spieler beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Kimmich sprach wohl auch mit Liverpool und Real Madrid

In der laufenden Spielzeit ist er unter Cheftrainer Vincent Kompany absolut unumstritten im zentral-defensiven Mittelfeld der Münchner. Kimmich stand in sämtlichen 34 Pflichtspielen der laufenden FCB-Saison in der Startelf, absolvierte dabei alle Einsätze über die volle Distanz.

Das Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft im Sommer dieses Jahres aus, noch hat sich Kimmich mit dem FC Bayern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der Leistungsträger zuletzt nicht nur mit den Münchnern, sondern auch mit europäischen Top-Klubs wie Real Madrid und dem FC Liverpool Gespräche geführt.