Überraschung: Tuchel taucht beim FC Bayern auf

IMAGO/Daniel Weir

Thomas Tuchel trainiert seit einigen Wochen die englische Nationalmannschaft

Sonderlich harmonisch verlief Thomas Tuchels Abschied vom FC Bayern nicht. Beide Seiten machten keinen Hehl aus der Tatsache, sich von der Zusammenarbeit etwas anderes erwartet zu haben. Mittlerweile hat der 51-Jährige beim englischen Fußballverband einen neuen Job gefunden. In seiner Funktion als Coach der Three Lions tauchte er nun erstmals wieder bei einem Spiel seines Ex-Vereins auf.

Beim 0:0 im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Samstagabend wurde Thomas Tuchel überraschend auf der Tribüne der BayArena gesichtet. Neben ihm saß sein ebenfalls warm eingepackter Assistenztrainer Anthony Barry.

Beide waren voraussichtlich vor Ort, um Nationalmannschaftskapitän Harry Kane genauer unter die Lupe zu nehmen. Außer dem Goalgetter stand auch Eric Dier im Kader der Münchner, zum Einsatz kam der Innenverteidiger, der vor zwei Jahren zuletzt Teil der englischen Auswahl war, aber nicht.

Kurios: Gleich drei weitere Profis auf dem Rasen hätten auch für die Three Lions auflaufen können, Jamal Musiala (Deutschland), Michael Olise (Frankreich) und Nathan Tella (Nigeria) entschieden sich jedoch für andere Nationen.

England manager Thomas Tuchel and his assistant Anthony Barry attending today's game at BayArena pic.twitter.com/gohMUbnXQO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 15. Februar 2025

Einen Glanzauftritt legte Kane im mit Spannung erwartetet Showdown zwischen Tabellenführer und Verfolger allerdings nicht hin. Von sport.de erhielt der Routinier in der Folge nur eine durchwachsene Note.

Thomas Tuchel sieht schwachen FC Bayern

Beim Wiedersehen mit dem FC Bayern, mit dem Tuchel in der vergangenen Saison keinen einzigen Titel gewonnen hatte, woraufhin auch nach seinem Abschied noch einige Giftpfeile flogen, war Bayer Leverkusen das klar bessere Team.

Durch die Nullnummer in der Fremde wahrte der Spitzenreiter aber seinen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung im Tableau, die Rückeroberung der Meisterschale wird immer wahrscheinlicher.

Derweil geht Tuchel die Mission WM-Titel mit England an. Seit dem 1. Januar ist er als Nationalcoach in der Verantwortung, seine Premiere an der Seitenlinie feiert der Deutsche am 21. März in der WM-Qualifikation gegen Albanien.