Zieht Kovac beim BVB erste Personal-Konsequenzen?

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Niko Kovac hat mit dem BVB bislang beide Bundesliga-Spiele unter seiner Regie verloren

Borussia Dortmund ist nach der krachenden 0:2-Pleite im Ruhrgebietsderby beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. Doch Zeit zum Verarbeiten bleibt dem BVB kaum, am Mittwoch (18:45 Uhr) geht es in der Champions League schon weiter. Zieht Cheftrainer Niko Kovac gegen Sporting CP erste personelle Konsequenzen?

Niko Kovac hat in seinen bislang drei Spielen als Cheftrainer des BVB stets auf arrivierte Kräfte gesetzt, personelle Experimente wollte der Nachfolger von Nuri Sahin nicht eingehen. Allein aufgrund von Verletzungen und Sperren baute er das 4-2-3-1-System der Schwarz-Gelben bislang um.

Statt den ein oder anderen in dieser Saison so enttäuschenden Stammspieler auf die Bank zu setzen, stellte sich der 53-Jährige nach den Niederlagen gegen den VfB Stuttgart (1:2) und VfL Bochum (0:2) zudem sogar demonstrativ vor seine Truppe.

Doch nach dem jüngsten Offenbarungseid könnte der Trainer allerdings durchaus erste personelle Konsequenzen ziehen. Gerade unter den in Bochum so enttäuschend aufspielenden zentralen Mittelfeldspielern bieten sich wohl Kandidaten für die Bank an. Treffen könnte es "Bild" zufolge vor allem Marcel Sabitzer.

Ein Indiz: Der Österreicher war nach einer katastrophalen ersten Halbzeit (sport.de-Note 5,5) vorzeitig zum Duschen geschickt worden. Für ihn kam Winter-Rückkehrer Salih Özcan in die Partie, der jedoch spielerisch kaum Akzente setzen konnte.

Winterneuzugang zurück im Training des BVB

Derweil muss womöglich auch Nationalspieler Pascal Groß, der im Hinspiel gegen Sporting seinen ersten Pflichtspieltreffer für den BVB erzielt hatte, um seinen Platz fürchten. Auch Julian Brandt, Karim Adeyemi und Niklas Süle könnten gegen die Portugiesen auf die Bank rücken, so "Bild".

Immerhin verfügt Kovac gegen Sporting eine Option mehr im zentralen Mittelfeld. Winterneuzugang Carney Chukwuemeka konnte am Sonntag das Ersatzspielertraining absolvieren, nachdem er zuvor wegen Knieproblemen pausieren musste. Im Hinspiel war er nach Einwechslung zu seinem BVB-Debüt gekommen.

Kein Option dürfte weiterhin Linksverteidiger Ramy Bensebaini sein, so die "Ruhr Nachrichten". Der Algerier drohe auch für das Königsklassen-Duell mit muskulären Problemen auszufallen.