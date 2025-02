Premier-League-Trio macht Jagd auf Xavi Simons

IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

Xavi Simons (l.) gehört zu den talentiertesten Spielern der Bundesliga

Ende Januar machte RB Leipzig die Verpflichtung von Xavi Simons perfekt. Der Niederländer, der bereits seit Sommer 2023 auf Leihbasis für die Sachsen auf dem Platz stand, wechselte für rund 50 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu den Roten Bullen.

Doch wie lange wird der 21-Jährige wirklich für RB Leipzig spielen? Schon kurz nach der Verpflichtung wurden Gerüchte laut, nach denen Simons den Verein im kommenden Sommer verlassen könnte, wenn der Klub ein saftiges Transferplus einfahren könnte.

Die katalanische "Sport" berichtet nun, dass die RB-Verantwortlichen im Sommer 2025 ab einer Summe von rund 100 Millionen Euro über einen Transfer nachdenken würden. Sehr interessiert sollen dem Bericht zufolge mit Manchester City, Manchester United und dem FC Liverpool gleich drei Premier-League-Klubs sein. Laut "Football Insider" sollen vor allem die "Reds" Xavi Simons schon lange auf dem Radar haben.

RB-Sportdirektor Schäfer hofft auf längeren Simons-Verbleib

Im vergangenen Sommer wurde zudem auch der FC Bayern mit dem Offensivstar in Verbindung gebracht. Ein Wechsel kam letztendlich nicht zustande und auch im kommenden Transferfenster dürfte die Personalie Florian Wirtz beim deutschen Rekordmeister eine höhere Priorität genießen.

Marcel Schäfer, Sportdirektor bei RB Leipzig, glaubt indes nicht, dass Simons den Verein schnell verlassen wird. In einem Interview mit "RBlive" erklärte der 40-Jährige bereits Anfang Februar: "Dass er im Sommer schon wieder zum Verkauf steht, wenn RB Leipzig die Champions League verpassen sollte stimmt nicht, nein. Es ist nicht nur für RB Leipzig ein tolles Signal, dass Xavi über den Sommer hinaus bei uns bleibt."

Eine Hintertür ließ sich der ehemalige Bundesliga-Verteidiger allerdings offen: "Wir wollen ihn weiterhin begleiten, bis zu einem gewissen Zeitraum, wie es in der Vergangenheit auch war, an dem man dann sagen muss, okay, jetzt erfolgt der nächste Schritt. Wann der ist, das wird man sehen, das liegt auch an den Leistungen, wie wir hier gemeinschaftlich arbeiten, um eben an dieses Top-Level zu kommen."

Seine Fähigkeiten stellte Simons in der Bundesliga durchaus schon unter Beweis. In bisher 63 Spielen für Leipzig erzielte er 16 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor.