Enthüllt! So teuer wird der neue Cheftrainer von Hertha BSC

IMAGO/Daniel Lakomski

Bei Hertha BSC kam es wieder einmal zu einem Trainerbeben

Am Sonntag machte Hertha BSC die Trennung von Cheftrainer Cristian Fiél offiziell. Nach zuletzt desolaten Wochen, die in der 2. Bundesliga mit dem Absturz auf Tabellenplatz 14 ihren vorläufigen Tiefpunkt gefunden haben, musste der bisherige Coach nach nur acht Monaten im Amt schon wieder gehen. Nachfolger soll Stefan Leitl werden, der allerdings nicht direkt zu haben ist.

Leitl steht noch immer bei Liga-Konkurrent Hannover 96 unter Vertrag. Bei den Niedersachsen war er im Dezember beurlaubt worden, nachdem H96 selbst nach Platz sieben in der Hinrunde einen neuen Impuls auf dem Trainerposten gesetzt hatte und André Breitenreiter als Nachfolger installierte.

Nun also feilt Hertha BSC daran, Leitl so schnell es geht als neuen Übungsleiter präsentieren zu können. Der 47-Jährige soll gemeinsam mit seinem Co-Trainer Andre Mijatovic in die Hauptstadt kommen und auf den entlassenen Fiél nachfolgen.

Wie die "Bild" am Montagmorgen vermeldete, soll es in den direkten Gesprächen zwischen Hertha BSC, Stefan Leitl und seinem bisherigen Arbeitgeber Hannover 96 aber noch um zu klärende Details gehen.

Leitl soll spätestens am Dienstag in Berlin loslegen

Dadurch, dass Leitl noch bis Saisonende auf der Gehaltsliste der Hannoveraner steht, verlangt 96 für den beurlaubten Trainer eine Ablösesumme. Diese soll sich dem Zeitungsbericht zufolge auf 100.000 Euro belaufen. Wie es weiter heißt, sollen sich die beiden Klubs bereits auf diese Ablösesumme verständigt haben.

Weiterer Knackpunkt in den Verhandlungen ist derzeit noch, wie mit der Aufstiegsprämie weiter verfahren wird, die Leitl in seinem noch gültigen Hannover-Vertrag stehen hat.

Diese soll laut "Bild" etwa 200.000 Euro betragen und würde nach derzeitigem Stand auch fällig, wenn 96 die Bundesliga-Rückkehr ohne Leitl hinbekommen würde. Derzeit steht Hannover auf Tabellenplatz acht mit fünf Zählern Rückstand auf die Aufstiegsregion.

Konkrete Gespräche über eine Leitl-Verpflichtung sollen am Sonntagabend aufgenommen worden sein. Spätestens am Dienstag soll Leitl dann in Berlin anheuern und das erste Mannschaftstraining bei der Alten Dame leiten.