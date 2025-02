Wilde Bayern-Gerüchte um United-Flop

IMAGO/KAA Gent v Real Betis Balompie

Der FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit Antony

Über 90 Millionen Euro zahlte Manchester United im Sommer 2022 für Antony an Ajax Amsterdam. In der Premier League konnte der Offensivspieler jedoch nie überzeugen, fiel meist nur durch Provokationen und sinnlose Kabinettstückchen auf. Aktuell ist der Brasilianer an Betis Sevilla ausgeliehen. Seine guten Leistungen in LaLiga sollen beim FC Bayern auf Anklang gestoßen sein.

Rund eine Woche vor dem Ende der Winter-Transferperiode fand Manchester United einen Abnehmer für 90-Millionen-Flop Antony. Den 24-Jährigen, der im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam an den Old Trafford gewechselt war, zog es auf Leihbasis zu Betis Sevilla nach Spanien. Dort sorgt der Brasilianer endlich einmal wieder positive Schlagzeilen.

In seinen ersten vier Partien für den neuen Arbeitgeber steuerte der Rechtsaußen, der bei Manchester United noch bis 2027 unter Vertrag steht, gleich drei Treffer und eine Vorlage bei. Beim überraschend deutlichen 3:0-Heimsieg gegen Real Sociedad in der Liga avancierte der 16-fache Nationalspieler mit einer Vorlage und einem Treffer zum Matchwinner.

FC Bayern: Antony-Transfer angeblich "ein realistisches Szenario"

Der Flügelflitzer scheint in Sevilla endlich wieder an die Leistungen anknüpfen zu können, die er in bereits in der niederländischen Hauptstadt zeigte. Das spanische Online-Portal "Fichajes.net" will in Erfahrung gebracht haben, dass auch dem FC Bayern die Leistung von Antony bei seiner Leihstation nicht entgangen sind.

Demnach verfolge der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des Linksfußes "sehr aufmerksam". Man arbeite an der Säbener Straße bereits an einem Transfer-Angebot, das man Manchester United unterbreiten wolle. Bedingung dafür sei allerdings, dass Antony seine starken Leistungen in den kommenden Wochen konstant auf den Rasen bringt.

Ein Wechsel des Angreifers in die Bundesliga sei ein "realistisches Szenario", heißt es in dem Bericht von "fichajes.net" weiter.