Erst Depp, dann Retter! Selkes spezieller HSV-Arbeitstag

IMAGO/Sascha Janne

Davie Selke (l.) traf zum Ausgleich für seinen HSV

Diese Reaktion zeugte mal von richtig Selbstvertrauen bei Davie Selke vom Hamburger SV. Nachdem der Top-Torjäger des HSV beim Stand von 0:1 beim SSV Jahn Regensburg einen Strafstoß für seine Farben in der 54. Minute verballert hatte, trat er in der Schlussphase noch einmal vom Punkt an - und versenkte. Laut eigener Aussage hatte Selke selbst keinerlei Zweifel, sich noch einmal der Verantwortung zu stellen.

"Nach dem ersten Elfer habe ich gedacht: Scheiße!", gab der Mittelstürmer der Rothosen unumwunden am "Sky"-Mikrofon zu. Zu diesem Zeitpunkt nach knapp einer Stunde war Selke noch der Elfer-Depp, ehe er eine knappe halbe Stunde später doch noch zum, gefeierten Elfer-Helden für seine Farben wurde.

Beim zweiten Strafstoß in der 83. Minute hatte auch Jean-Luc Dompé signalisiert, antreten zu wollen. Doch Davie Selke schnappte sich als Führungsspieler beim HSV erneut das Spielgerät und traf zum letztlich verdienten Ausgleichstreffer für die Hamburger beim Tabellenletzten in Regensburg.

HSV: Selke traf achtmal an den letzten acht Spieltagen

"Es war sehr wichtig für mich, mich beim zweiten auch noch mal zu stellen. Ich habe immer gesagt, ich will Verantwortung übernehmen in solchen Situationen. Es ist auch mein Anspruch, die Dinger wegzumachen für die Truppe. Riesenkompliment, dass sie mir den Zweiten auch noch mal gegeben haben. Ich war froh, dass der zweite Elfmeter dann reingegangen ist", so der 29-Jährige über seine spezielle zweite Halbzeit am Sonntagnachmittag.

Selke bedankte sich im Speziellen bei seinen Teamkollegen auf dem Feld, die ihm auch für den zweiten Strafstoß das Vertrauen schenkten: "Großes Kompliment an die Mannschaft. Als sie gesehen haben, dass ich ihn mir noch mal nehmen will, kam ein Riesen-Support."

Insgesamt steht der Top-Torjäger der Hanseaten bei nunmehr 14 Saisontoren in 21 Einsätzen für den HSV. Seit Dezember hat Selke alleine acht Tore in acht Spielen erzielt.