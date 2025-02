Neuer Job für Ex-Trainer des VfB Stuttgart

IMAGO/GEPA pictures/ Oliver Lerch

Michael Wimmer arbeitete einst beim VfB Stuttgart

Michael Wimmer- Ex-Trainer des VfB Stuttgart, hat eine neue Aufgabe im Profifußball übernommen.

Der FC Motherwell aus der schottischen Premier League hat Michael Wimmer als neuen Team-Manager verpflichtet. Das gab der Klub am Montag bekannt. Eine "neue Ära" beginne, schrieb der Klub beim Kurznachrichtendienst X.

Wimmer war zuvor mehrere Monate ohne eine Anstellung im Fußballgeschäft geblieben, nachdem er im Mai 2024 bei Austria Wien freigestellt worden war.

Zwischen 2019 und 2022 war Wimmer beim VfB Stuttgart angestellt, überwiegend als Co-Trainer. Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo hatte er zwischen Oktober und Dezember 2022 die Profi-Mannschaft interimistisch betreut, ehe Bruno Labbadia als neuer Chefcoach übernahm. Vier der sieben Spielen konnte Wimmer damals mit den Schwaben gewinnen.

Nun geht es für den 44-Jährigen in Motherwell weiter. Der Tabellenachte hatte sich im Januar von Stuart Kettlewell getrennt, danach war zunächst Assistent Stephen Frail eingesprungen. "Hunderte Bewerber aus der ganzen Welt" hätten sich beim Klub seither gemeldet, Wimmer sei "der herausragende Kandidat" gewesen, so Klub-Chef Kyrk Macmillan in der Mitteilung.

Vom VfB Stuttgart über Österreich nach Schottland

"Es gab einen strengen Rekrutierungsprozess, der die letzten drei Wochen andauerte und allen Beteiligten viel abverlangte", blickte Macmillan zurück: "Wir haben eine Reihe von messbaren Werten angewendet, die zeigen, wie effektiv potenzielle Manager-Kandidaten bei der Erreichung bestimmter Ziele sind, die unserer Meinung nach dem Kern-Ethos des Motherwell Football Club entsprechen."

Gemeinsam mit seinem langjährigen Co-Trainer Ahmet Koc, der ebenfalls einen Vertrag unterzeichnete, habe es bei Wimmer die größten Überschneidungen gegeben.

"Ich bin begeistert, zu diesem Klub zu stoßen. Dies ist ein äußerst spannender Verein, dessen Grundwerte mit meinen übereinstimmen", hob Wimmer hervor: "Das Gespräch mit dem Vorstand war aufschlussreich und es war interessant, ihre Vision zu hören."

Wimmers Trainerlaufbahn hatte einst beim 1. FC Nürnberg begonnen, wo er im Nachwuchsbereich gearbeitet hatte. Vor seinem Wechsel zum VfB Stuttgart war er Co-Trainer beim FC Augsburg.