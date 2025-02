Medien: BVB und Barca jagen US-Megatalent

IMAGO/Gary A. Vasquez

Julian Hall soll unter anderem beim BVB Interesse geweckt haben

Mit gerade einmal 16 Jahren blickt Julian Hall bereits auf zwölf Einsätze in der US-amerikanischen Major League Soccer. Obwohl der Offensiv-Youngster dabei meist nicht einmal 20 Minuten mitwirken durfte, konnte er bereits zwei Treffer erzielen und ein Tor vorbereiten - ein Umstand, der der europäischen Fußball-Prominenz nicht entgangen sein soll. Unter anderem wird dem FC Barcelona und dem BVB Interesse nachgesagt.

Bei der Suche nach vielversprechenden Talenten, die den ohnehin talentierten Kader um Pau Cubarsí (18), Gavi (20), Pedri (22), Fermín López (21) und natürlich Lamine Yamal (17) noch einmal auf ein neues Level heben können, soll der FC Barcelona in den USA fündig geworden sein. Das berichtet "El Nacional". Demnach zeigt Barca Interesse an Julian Hall von RB New York.

Dem Bericht zufolge soll man Hall in den USA bereits mit Landon Donovan, Freddy Adu oder Christian Pulisic vergleichen und große Hoffnungen in das Toptalent setzen. Und auch Barca soll enormes Potenzial in Hall erkannt haben.

Dem Bericht zufolge empfehlen einige Insider den Katalanen, im Werben um Hall keine Zeit zu verlieren, da mit RB Leipzig, Manchester City, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool und Borussia Dortmund aus der deutschen Bundesliga weitere Klubs ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen haben sollen.

In der Vergangenheit wurde Hall zudem schon beim FC Bayern gehandelt.

Das spricht für einen Wechsel zum BVB

Eile ist angeblich auch geboten, da Hall neben der US-amerikanischen auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt und daher, anders als andere US-Talente, schon vor seinem 18 Geburtstag in Europa anheuern dürfte. Die Führung des FC Barcelona um Präsident Joan Laporta und Sportchef Deco soll sich daher bereits persönlich um Hall bemühen.

Allerdings dürfte auch ein Engagement beim BVB durchaus verlockend auf Hall wirken. Immerhin reifte mit Pulisic der derzeit wohl bekannteste US-Player in Dortmund zum Star, mit Gio Reyna steht aktuell ein weiterer Nationalspieler der USA bei den Schwarzgelben unter Vertrag. Der Schritt nach Barcelona ist zudem ein erheblich größerer.

Aufgrund der Verortung von RB New York im Red-Bull-Fußball-Kosmos darf sich wohl auch Leipzig durchaus Hoffnungen machen.