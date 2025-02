S04 bindet Bulut - mit flexibler Klausel?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Taylan Bult (l.) hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert

Was die Spatzen schon seit Tagen von den Dächern Gelsenkirchens pfeifen, hat der FC Schalke 04 nun in trockene Tücher gebracht: Taylan Bulut hat seinen Vertrag bei S04 über den Sommer 2026 hinaus verlängert. Das gaben die Knappen bekannt.

Senkrechtstarter Taylan Bulut hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 vorzeitig um drei Jahre bis Ende Juni 2029 verlängert. Der 19-Jährige hatte im Verlauf der Saison 2024/25 einen steilen Aufstieg hingelegt, unlängst beim 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC erst seine 19. Partie für die Profis der Königsblauen absolviert und sich dennoch längst unverzichtbar gemacht.

"Taylans Entwicklung ist sehr beeindruckend. Mit seiner Ruhe, Dynamik und Passsicherheit hat er sich dank der guten Ausbildung in der Knappenschmiede auf Anhieb in der 2. Bundesliga durchgesetzt. Er überzeugt auf seiner Position regelmäßig mit großem Laufpensum, hoher Geschwindigkeit und gutem Zweikampfverhalten", betont auch Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04, in einer offiziellen Mitteilung auf "schalke04.de", wie schnell sich Bulut bei den Profis etablieren konnte und ergänzt: "Zugleich bringt er den Willen mit, sein Spiel in allen Bereichen weiter verbessern zu wollen. Dabei wollen wir ihn weiter unterstützen."

Auch Kaderplaner Ben Manga zeigt sich hocherfreut darüber, dass der FC Schalke 04 das nächste Toptalent binden konnte.

Bult "spürt das Vertrauen" beim FC Schalke 04

Allerdings heißt der neue Vertrag wohl nicht, dass Bulut auf jeden Fall über den Sommer hinaus auf Schalke kicken wird. In den Medien hieß es zuletzt immer wieder, Teil des neuen Arbeitspapieres werde eine Ausstiegsklausel sein, die einen Abschied gegen Zahlung von rund acht Millionen Euro ermögliche.

Die "WAZ" schreibt nun hingegen von "mindestens acht Millionen Euro". Sollte ein Klub Interesse zeigen, der zum Beispiel in der Champions League startet, würde die Summe demnach höher ausfallen. Auch Vereine aus dem Ausland müssten tiefer in die Tasche greifen.

S04 hat die Existenz einer Klausel nicht bestätigt, einen möglichen Wechsel würde diese aber deutlich versüßen.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler äußerte sich ebenfalls zu seiner Verlängerung: "Ich bin dankbar dafür, dass ich nach den wichtigen Jahren in der Knappenschmiede, auf Schalke den Sprung in die Profimannschaft geschafft habe. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und Trainer. Mit guten Leistungen möchte ich es weiter zurückzahlen und mich verbessern."