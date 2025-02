Offiziell! Hertha BSC präsentiert Fiél-Nachfolger

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Stefan Leitl ist neuer Chefcoach von Hertha BSC

Am Sonntag trennte sich Hertha BSC von Trainer Christian Fiél, rund 24 Stunden später präsentiert der Zweitligist auch schon einen Nachfolger: Stefan Leitl wechselt von Hannover 96 zur alten Dame. Zuvor wurde Leitls Vertrag in Hannover aufgelöst.

Nach dem 1:2 bei Fortuna Düsseldorf hatten die Verantwortlichen von Hertha BSC genug: Die vierte Pleite in Serie wurde Trainer Christian Fiél zum Verhängnis. Am Sonntag musste der Deutsch-Spanier seinen Hut nehmen, am Montag zauberte Hertha bereits einen neuen Coach aus selbigen: Stefan Leitl, der bis Ende Dezember bei Hannover 96 in der Verantwortung stand.

Leitl bringt zudem Co-Trainer Andre Mijatovic mit nach Berlin. Leitls neuer Vertrag endet im Sommer 2027.

"Hertha BSC ist ein großer Verein mit enormem Potenzial und einer leidenschaftlichen Fanbasis. Die Aufgabe, diese Mannschaft zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und erfolgreich zu machen, reizt mich enorm. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern, dem Team rund um den Verein und den Fans, die diesen Klub einzigartig machen", bezog Leitl bei der Bekanntgabe seines Engagements bei Hertha BSC auf der Homepage des Klubs zu seiner neuen Herausforderung Stellung.

Hannover 96 wünscht Leitl "viel Erfolg" bei Hertha BSC

Herthas Sportchef Benjamin Weber ergänzte: "Wir sind froh, dass wir mit Stefan Leitl einen sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten, der die Liga bestens kennt und auf seinen vorherigen Stationen bewiesen hat, dass er Mannschaften und Spieler formen und weiterentwickeln kann. Wir sind überzeugt, dass wir mit Stefan Leitl und seinem Co-Trainer Andre Mijatovic sportlich schnell wieder in die Spur kommen werden."

Leitl trainierte zuletzt von Sommer 2022 bis Ende Dezember 2024 Hannover 96, musste seinen Stuhl nach insgesamt 89 Partien allerdings räumen. Sein Vertrag bei den Niedersachsen war jedoch noch bis Ende Juni 2025 datiert.

Hannover teilte mit, man habe "eine für alle Beteiligten faire und vernünftige Lösung gefunden", Leitls Vertrag aufgelöst und wünsche diesem nun "viel Erfolg für die neue Aufgabe".

Die Wünsche dürften allerdings nicht für alle Partien gelten. Zum Saisonabschluss gastiert 96 in Berlin.