SV Elversberg verleiht Mahmoud nach Zürich

IMAGO/DeFodi/SID/IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Bis Saisonende in Zürich: Mohammad Mahmoud

Fußball-Zweitligist SV Elversberg verleiht Stürmer Mohammad Mahmoud bis zum Saisonende an den FC Zürich.

Bei der U21 des 13-maligen Schweizer Meisters soll der 20-Jährige, der für die SVE in der laufenden Saison nur zu vier Kurzeinsätzen in der Liga kam, in der drittklassigen Promotion League "mehr Einsatzzeiten sammeln", teilten die Saarländer am Montag mit.

Mahmoud war im Sommer von der U19 des VfL Bochum nach Elversberg gewechselt und besitzt dort einen Vertrag bis 2027. Das Transferfenster in der Schweiz schließt erst am Montag.