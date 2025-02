FC Bayern wehrlos? Matthäus fordert "Lösungen" von Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Glücklicher Punkt für Vincent Kompany und den FC Bayern

Beim 0:0 im Top-Spiel bei Bayer Leverkusen holte der FC Bayern nur mit Ach und Krach sowie viel Glück einen Punkt. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht Trainer Vincent Kompany nun in der Pflicht.

"Bayern wurde die Augen geöffnet und Kompany muss nun Lösungen finden. So wie am Samstag dürfen sie nicht noch einmal auftreten, sie müssen sich wehren", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der Auftritt des FC Bayern sei noch "wesentlich schlechter" gewesen als die Leistung beim 0:3-Debakel in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam. Die Gäste hätten in der BayArena "keine Chance" gehabt. "Kein Spieler hatte Normalform, die Mannschaft wirkte müde."

Mehr Ballbesitz, 15:2 Torschüsse, den deutlich höheren xGoals-Wert: Bayer Leverkusen dominierte den FC Bayern über weite Strecken der Partie - auch, weil Erfolgscoach Xabi Alonso den Rekordmeister mal wieder mit einem Taktik-Kniff überraschte.

"Xabi Alonso hat das richtige Mittel gewählt mit seiner Aufstellung ohne Mittelstürmer. Mit Schick oder Boniface hätte er diesen Druck auf den Gegner und den Ball nicht in dieser Form erzeugen und durchhalten können. Alonsos Plan ist aufgegangen - abgesehen vom Ergebnis. Leverkusen hat Bayern beherrscht und gezeigt, wie man ihnen wehtun kann", konstatierte Matthäus.

FC Bayern laut Matthäus weiter ein Top-Team

Bayer habe "sehr vieles gut gemacht" und vor allem "Mut" gezeigt, lobte der Weltmeister von 1990. Aber: Das Remis hilft eher dem FC Bayern, der weiter mit acht Punkten Vorsprung auf die Werkself an der Tabellenspitze thront. Seine Prognose, die Münchner könnten sich am Ende der Saison mit zehn Zählern mehr als der ärgste Verfolger den Titel sichern, könne also noch aufgehen, so Matthäus.

Trotz der aktuell eher wackligen Phase gehört der FC Bayern für den 63-Jährigen "nach wie vor zu den Top-Teams in Europa, weil sie es anders können als am Samstag". Die Dominanz werde wiederkommen, damit gehöre der FC Bayern auch "zu den sechs, sieben Titelanwärtern" in der Champions League, betonte Matthäus.