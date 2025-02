Medien: FC Bayern im Rennen um City-Megastar

IMAGO/Simon Stacpoole

Phil Foden (l.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Dass Manchester City 2024/25 den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, spiegeln die Leistungen von Phil Foden eigentlich nicht wider. Dennoch soll der englische Superstar angeblich auf die Abschussliste der Cityzens geraten sein. Ein Umstand, den man beim FC Bayern Gerüchten zufolge aufmerksam verfolgen soll.

Aufgrund der erschreckend schwachen ersten Saisonhälfte hat Manchester City im zurückliegenden Wintertransferfenster mehr als 200 Millionen Euro auf den Markt geschmissen, um den vorhandenen Kader mit neuem Personal aufzupolieren. Im Gegenzug soll Coach Pep Guardiola allerdings ein prominentes Quartett zum Verkauf freigegeben haben - darunter angeblich auch Phil Foden. Das berichtet "El Nacional".

Auf einer sogenannten "schwarzen Liste" des Klubs aus Manchester sollen sich demnach die drei langjährigen Erfolgsgaranten Ilkay Gündogan (34), Kevin De Bruyne (33) und Bernardo Silva (30) sowie Foden (24) befinden. Erstgenanntes Trio soll angeblich aufgrund des fortgeschrittenen Alters auf den Markt gestellt werden, mit Foden will man dem Bericht zufolge die Kassen füllen. City schrecke im Sommer auch vor "drastischen Veränderungen" nicht zurück, so der Bericht.

FC Bayern soll Entwicklungen um Phil Foden im Blick haben

Mit Verweis auf Informationen von Quellen aus dem Umfeld des Vereins heißt es, dass ManCity einen Verkauf des Leistungsträgers in Betracht zieht, wenn eine üppige Offerte eintrudeln sollte. Konkret müssten allerdings wohl "über 150 Millionen Euro" den Besitzer wechseln.

Mit dem FC Bayern und Real Madrid schüttelt "El Nacional" direkt auch zwei mögliche Abnehmer aus dem Ärmel. Beide Klubs würden Fodens Situation im Blick behalten und könnten aktiv werden.

Dass man in München Gefallen an einer Verpflichtung Fodens finden würde, ist durchaus vorstellbar. Die kolportierte Ablöseforderung von 150 Millionen Euro lässt den Deal aber wohl in sehr weite Ferne rücken.

Selbst für Englands Fußballer des Jahres 2024, dessen Vita 97 Tore und 58 Vorlagen in 302 Partien für City aufweist, wird man die Investition dieser Summe eher scheuen.