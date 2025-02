Schmeichel war schon "auf dem Weg zum Flughafen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Kasper Schmeichel spielt mit dem FC Celtic beim FC Bayern

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) will Kasper Schmeichel gegen den FC Bayern das kleine Fußballwunder schaffen und mit dem Celtic FC trotz 1:2-Hinspielniederlage noch ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Im Vorfeld berichtete der Torwart-Routinier ausführlich darüber, wie er selbst einmal fast zu den Münchnern gewechselt wäre.

Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer im Dezember 2022, als sich der Bayern-Kapitän beim Skifahren das Bein gebrochen hatte und fast ein Jahr lang ausfiel, stand Kasper Schmeichel in engem Kontakt zu den Vereinsbossen des FC Bayern.

"Ja, das stimmt, es gab Gespräche über einen Wechsel. Im Grunde genommen war alles schon so gut wie ausgemacht und ist dann in letzter Sekunde geplatzt. Man müsste die Bayern fragen, was das Problem war", so der 38-Jährige im Vorfeld des Playoff-Rückspiels gegen den deutschen Branchenprimus in der Münchner Allianz Arena.

"Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was passiert ist, aber ich war sozusagen auf dem Weg zum Flughafen", fügte Schmeichel hinzu, der zu diesem Zeitpunkt noch beim französischen Erstligisten OGC Nizza unter Vertrag stand.

Schmeichel gibt zu: FC Bayern "wäre ein Traum gewesen"

Es sei für den dänischen Nationalkeeper damals vor zwei Jahren darum gegangen, die Zeit bis zur Rückkehr Manuel Neuers auszufüllen: "Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und wusste, was meine Rolle sein würde. Ich sollte den Platz warm halten, bis Manuel zurückkam. Und das war mehr als in Ordnung für mich."

Schmeichel bedauerte es laut eigener Aussage, dass der Wechsel nach München dann doch nicht zustande gekommen sei.

Der Sohn der dänischen Torwartlegende Peter Schmeichel betonte, dass finanzielle Gründe dabei keine Rolle gespielt hätten: "Es wäre ein Traum gewesen, für einen Verein wie diesen zu spielen, aber es hat nicht geklappt. [...] Ich sagte: 'Schick den Vertrag! Ich muss nicht einmal wissen, was genau drinsteht. Ich unterschreibe ihn trotzdem'. Ja, es wäre ein Traum gewesen, der wahr geworden wäre, aber es hat nicht geklappt."

Seit dieser Saison spielt Schmeichel nun für den schottischen Top-Klub aus Glasgow und besitzt beim Celtic FC ein Arbeitspapier bis Sommer 2026.