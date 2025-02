Bricht der 1. FC Köln ein? Funkel hat klare Meinung

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Friedhelm Funkel blickt auf den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln steht nach dem deutlichen Rückschlag gegen den 1. FC Magdeburg vor dem Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel ist weiterhin vom Aufstieg der Domstädter überzeugt.

"Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass der 1. FC Köln und der HSV aufsteigen, daran hat sich nichts geändert", sagte Friedhelm Funkel gegenüber dem "Express" und ergänzte: "Die beiden packen das, auch wenn sie bisher oft die Souveränität haben vermissen lassen. Dennoch: die Kader der beiden Mannschaften sind eindeutig die stärksten der Liga."

Der 1. FC Köln musste sich am vergangenen Freitag deutlich mit 0:3 beim 1. FC Magdeburg geschlagen geben - ein Rückschlag für die Rheinländer im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga.

Der 1. FC Köln rangiert mit 40 Punkten dennoch weiterhin vor dem Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern (beide 39), 1. FC Magdeburg (38), Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn (beide 37) an der Spitze.

Funkel glaubt an Remis zwischen 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf

Nun steht das Derby gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr im sport.de-Liveticker) an. "Ich war im Stadion in Düsseldorf, der FC hätte gewinnen müssen. Fortuna hatte nur Glück mit einer verunglückten Bogenlampe von Jona Niemiec in der Nachspielzeit", blickte Funkel auf das 2:2 in der Hinrunde zurück.

Beide Klubs hätten "die Möglichkeit, in der Tabelle ganz vorne zu bleiben. Fortuna kann alles mit einem Sieg noch enger machen, der FC könnte mit einem Sieg die Fortuna auf sechs Punkte distanzieren. Das wäre schon viel", sagte der 71-Jährige bezüglich der Ausgangslage. Funkel tippt auf ein erneutes 2:2.

Dass die jüngste 0:3-Pleite in Magdeburg den 1. FC Köln aus der Bahn wirft, glaubt der langjährige Bundesliga-Trainer nicht.

"Die Mannschaft wirkt stabil. In Magdeburg kann man auch mal verlieren, so etwas passiert auch mal mit drei Gegentoren – es war klar, dass die Magdeburger nach der langen Durststrecke auch daheim mal wieder gewinnen", meinte Funkel.