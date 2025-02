Was läuft da zwischen dem FC Bayern und Eduardo Camavinga?

IMAGO/Ricardo Larreina

Angeblich beim FC Bayern auf dem Radar: Eduardo Camavinga

In den vergangenen Jahren war Eduardo Camavinga einer der Eckpfeiler in Real Madrids Erfolgsteam. 2024/2025 wurde der französische Nationalspieler allerdings schon mehrfach von Verletzungen aus der Bahn geworfen. Angeblich könnte es im Sommer sogar zur Trennung kommen - in diesem Fall stünde der FC Bayern wohl bereit.

Lediglich 19 Mal stand Eduardo Camavinga in dieser Saison wettbewerbsübergreifend für Real Madrid auf dem Rasen, weitere Einsätze wurden durch Blessuren am Knie und dem Oberschenkel verhindert.

Zuvor war der zentrale Mittelfeldmann unter Starcoach Carlo Ancelotti eine feste Größe, bei den beiden Champions-League-Titeln 2022 und 2024 wirkte er entscheidend mit.

Obwohl Camavinga bei den Königlichen vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, soll ein Abschied im Sommer alles andere als ausgeschlossen sein.

Wie das spanische Portal "fichajes" berichtet, zählt der FC Bayern neben Paris Saint-Germain und Manchester United zu den möglichen Abnehmern.

In München habe man die Situation des 22-Jährigen "genau im Auge", man sehe in ihm auch aufgrund seiner Vielseitigkeit eine "ideale Verstärkung" für den Kader.

Personalplanung im Mittelfeld des FC Bayern offen

Noch ist unklar, wie die Schaltzentrale des FC Bayern in der neuen Saison aussehen wird. Leon Goretzka steht trotz gestiegener Einsatzzeit weiter auf der Verkaufsliste, während die Gespräche über eine Verlängerung mit Joshua Kimmich noch immer nicht zu einer Einigung geführt haben.

Im Mittelfeld könnte also durchaus Handlungsbedarf entstehen. Doch Camavinga wäre teuer, sehr sogar. Eine Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke würde voraussichtlich fällig.

Da man beim FC Bayern nach wie vor hoffen soll, in nicht allzu ferner Zukunft Leverkusen-Ass Florian Wirtz von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugen zu können, legt der Verein angeblich weiterhin Geld zur Seite.

2021 war Camavinga für 31 Millionen Euro von Stade Rennes nach Madrid transferiert worden. Seither absolvierte er 165 Pflichtspiele (drei Tore, neun Vorlagen) für Real.