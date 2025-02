Wück benennt neue DFB-Kapitänin

AFP/SID/Glyn KIRK

Wück lobt Gwinn als Kapitänin

Bundestrainer Christian Wück hat Giulia Gwinn zur festen Kapitänin der deutschen Fußballerinnen befördert. Die Nachfolgerin von Alexandra Popp verkündete Wück beim Start ins EM-Jahr nach dem ersten Training am DFB-Campus.

Die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern galt als Topkandidatin für das vakante Amt. Jana Minge wurde knapp viereinhalb Monate vor der EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) zu Gwinns Stellvertreterin ernannt.

Nach Popps Abschied im Oktober hatte Gwinn die DFB-Frauen bereits als Interimskapitänin angeführt. Nach der Kennenlernphase des neuen Trainerteams legte sich Wück vor dem Start der Nations League wie angekündigt auf seine Spielführerin fest.

Mit ihren 25 Jahren und 57 Länderspielen gilt die "Nationalspielerin des Jahres 2024" schon lange als eine der verlässlichsten Stützen des deutschen Teams. Beim WM-Debakel 2023 in Australien hatte die Vize-Europameisterin nach ihrem zweiten Kreuzbandriss gefehlt, bei Olympia 2024 sicherte sie den DFB-Frauen mit ihrem verwandelten Elfmeter im kleinen Finale gegen Spanien (1:0) die Bronzemedaille.

Bei der anstehenden EM wollen Gwinn und Co. wieder um den Titel mitspielen. Dafür muss die Nations League als Vorbereitung dienen: Deutschland spielt am Freitag (20:45 Uhr/ARD) zunächst in Breda gegen die Niederländerinnen, vier Tage später geht es beim Heimspiel in Nürnberg gegen Österreich (18:15 Uhr/ZDF).